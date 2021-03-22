للعاملين في الدولة.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر مارس حسب وزارتك

حددت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021، للعاملين بالدولة، اعتبارا من غدا الثلاثاء الموافق 23 مارس الجاري، وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته.





وينشر موقع صدى البلد جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021، لجميع الوزارات والهيئات الحكومية والعاملين بالدولة كما يلي :





صرف مرتبات شهر مارس 2021، للعاملين بالدولة، غدا الثلاثاء 23 مارس للوزارات والهيئات التالية:



الوزارات والجهات التابعة لها ( مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية) : الصحة - التضامن الاجتماعى - التموين - النقل - الاتصالات- القوى العاملة - الإنتاج الحربى - الهجرة وشئون المصريين بالخارج - قطاع الأعمال العام - شئون مجلس النواب - الداخلية - الأوقاف - الثقافة - الآثار - الاسكان - التجارة والمناعة - الطيران المدنى - البيئة - السياحة - البترول.

مديريات الخدمات بالمحافظات : الشئون الصحية - التضامن الاجتماعى - التموين والتجارة - الطرق والنقل - القوى العاملة - الاسكان والمرافق .

هيئات مستقلة/جهات : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - المجلس القومي لحقوق الانسان - المجلس الأعلى للصحافة - الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني - الآمانة العامة لمجلس الآمن القومى - الجهاز المركزي للمحاسبات - مجلس النواب.





موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالدولة، بعد غد الأربعاء 24 مارس للوزارات والهيئات التالية:





الوزارات والجهات التابعة لها ( مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية) : التعليم العالى - التنمية المحلية - العدل - الكهرباء - التخطيط - الاستثمار والتعاون الدولى .





مديريات الخدمات بالمحافظات : دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والادارة والجامعات بمختلف المحافظات.



هيئات مستقلة/جهات : القضاء والنيابة العامة - هيئة النيابة الادارية - هيئة قضايا الدولة - مجلس الدولة - هيئة الرقابة الإدارية - الهيئة العامة للرقابة المالية - المحكمة الدستورية العليا - دار الافتاء المصرية - اللجنة العليا للانتخابات - معهد الخدمات المالية - الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .



موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين بالدولة، الخميس 25 مارس للوزارات والهيئات التالية:





الوزارات والجهات التابعة لها ( مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية) : التربية والتعليم - الزراعة و استصلاح الأراضى - الموارد المائية والرى - الخارجية - الشباب والرياضة - المالية.





مديريات الخدمات بالمحافظات : التربية والتعليم - الزراعة - الطب البيطرى - الشباب والرياضة.



