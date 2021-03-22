علاج ضيق التنفس بالمنزل بدون أدوية

ضيق التنفس يعتبر من أكثر الأمراض شيوعا و انتشارا بين الكثير من الأشخاص، و يعتبر ضيق التنفس حالة غير مريحة تجعل من الصعب إدخال الهواء بالكامل إلى الرئة ، ويمكن أن تؤذي مشاكل القلب والرئتين .





وقد يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس فجأة ولفترات زمنية قصيرة على عكس الآخرون يعانون على المدى الطويل لعدة أسابيع أو أكثر.





ويمكن أن يحدث ضيق التنفس نتيجة للإجهاد ، أو قضاء الوقت على ارتفاعات عالية ، أو كعرض لمجموعة من الحالات، و تشمل العلامات التي تشير إلى أن الشخص يعاني من ضيق التنفس ما يلي وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday:





ضيق في التنفس بعد مجهود أو بسبب حالة طبية

الشعور بالاختناق أو الاختناق نتيجة صعوبات التنفس

صعوبة في التنفس

ضيق في الصدر

التنفس السريع الضحل

خفقان القلب

السعال

إذا حدث ضيق التنفس فجأة أو إذا كانت الأعراض شديدة ، فقد يكون ذلك علامة على وجود حالة طبية خطيرة.





علاج ضيق التنفس في المنزل

أكد موقع healthline، إذا لم يكن سبب ضيق التنفس لديك هو حالة طبية طارئة، فيمكنك تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية الفعالة للمساعدة في تخفيف هذه الحالة، فهناك الكثير من المشروبات الدافئة و العلاجات المنزلية التي ببساطة تغيير الوضع ، والذي يمكن أن يساعد في استرخاء جسمك والممرات الهوائية.

إليكم بعض العلاجات المنزلية لـ ضيق التنفس :

-ملاحق تنفس الشفة

هذه طريقة بسيطة للتحكم في ضيق التنفس، يساعد على إبطاء وتيرة تنفسك بسرعة، مما يجعل كل نفس أعمق وأكثر فعالية، كما أنه يساعد في إطلاق الهواء المحتجز في رئتيك يمكن استخدامه في أي وقت تعاني فيه من ضيق في التنفس ، خاصة أثناء الجزء الصعب من النشاط ، مثل الانحناء أو رفع الأشياء أو صعود السلالم.

لأداء تنفس الشفة المضغوطة:

أرخ عضلات رقبتك وكتفيك.

تنفس ببطء من خلال أنفك لمرتين ، مع إبقاء فمك مغلقًا.

حافظ على شفتيك كما لو كنت على وشك الصفير.

قم بالزفير ببطء وبلطف من خلال شفتيك إلى أربعة.

يمكن أن تساعد الراحة أثناء الجلوس على استرخاء جسمك وتسهيل التنفس.

-الجلوس إلى الأمام

اجلس على كرسي مع وضع قدميك على الأرض ، مع إمالة صدرك للأمام قليلًا.

ضع مرفقيك برفق على ركبتيك أو أمسك ذقنك بيديك، تذكر أن تحافظ على استرخاء عضلات رقبتك وكتفيك.

- الجلوس إلى الأمام بدعم من طاولة

إذا كان لديك كرسي وطاولة لاستخدامهما ، فقد تجد وضعية جلوس مريحة أكثر قليلًا لالتقاط أنفاسك.

اجلس على كرسي مع وضع قدميك على الأرض في مواجهة الطاولة.

قم بإمالة صدرك للأمام قليلًا وإراحة ذراعيك على المنضدة.

ضع رأسك على ساعديك أو على وسادة.

- الوقوف مع دعم الظهر

يمكن أن يساعد الوقوف أيضًا على استرخاء جسمك والمسالك الهوائية.

قف بالقرب من الحائط ، ووجهك بعيدًا ، وأرح وركيك على الحائط.

أبقِ قدميك متباعدتين بمقدار عرض الكتفين وضع يديك على فخذيك.

مع استرخاء كتفيك ، انحن قليلًا إلى الأمام ، ودلي ذراعيك أمامك.

-الوقوف بأذرع مدعمة

قف بالقرب من طاولة أو أي قطعة أثاث أخرى مسطحة وقوية والتي تكون أقل بقليل من ارتفاع كتفك.

ضع مرفقيك أو يديك على قطعة الأثاث ، مع الحفاظ على رقبتك مسترخية.

أرح رأسك على ساعديك وارخي كتفيك.





- النوم في وضع استرخاء

قف بالقرب من طاولة أو أي قطعة أثاث أخرى مسطحة وقوية والتي تكون أقل بقليل من ارتفاع كتفك.

ضع مرفقيك أو يديك على قطعة الأثاث ، مع الحفاظ على رقبتك مسترخية.

أرح رأسك على ساعديك وارخي كتفيك.





- النوم في وضع استرخاء

يمكن أن يساعد التنفس الحجابي أيضًا في ضيق النفس.. لتجربة أسلوب التنفس هذا:

اجلس على كرسي مع ثني الركبتين والأكتاف والرأس والرقبة المريحة.

ضع يدك على بطنك.

تنفس ببطء من خلال أنفك. يجب أن تشعر بتحرك بطنك تحت يدك.

أثناء الزفير ، شد عضلاتك. يجب أن تشعر بطنك يسقط إلى الداخل. أخرج الزفير من خلال فمك بشفاه مدببة.

ركز على الزفير أكثر من الشهيق. استمر في الزفير لفترة أطول من المعتاد قبل الاستنشاق ببطء مرة أخرى.

كرر لمدة 5 دقائق.









علاج ضيق التنفس بالعسل

يستخدم العسل لعلاج الأمراض الصحية المختلفة و بالأخص مشاكل الجهاز التنفسي و ضيق التنفس هو أحدها، لها خصائص مضادة للأكسدة وهي مفيدة جدًا في هذه المشكلة التنفسية.





بصرف النظر عن الأدوية المختلفة الموصوفة لعلاج ضيق التنفس ، غالبًا ما يلجأ الناس إلى العلاجات المنزلية، و من أشهر العلاجات استخدام العسل يؤخذ إما عن طريق الفم مع بعض المكونات الأخرى أو عن طريق الاستنشاق.





العسل دواء شعبي يستخدم على نطاق واسع لعلاج ضيق التنفس من المعروف أن هذا المكون الطبيعي يساعد في تخفيف أعراضه أو حتى علاجه ، لان حلاوة العسل تفرز المزيد من اللعاب في الغدد اللعابية، يعمل هذا اللعاب على تليين الممرات الهوائية ويسمح بتدفق الهواء ويخفف من السعال.





قد يقلل العسل أيضًا من الالتهابات التي تحدث في الشعب الهوائية في الرئتين ويساعد في إزالة المخاط الذي يعيق التنفس كما أنه يساعد في إزالة احتقان الصدر.





طرق علاج ضيق التنفس بالعسل وفقا لما نشره موقع timesofindia.

-العسل والماء: امزج ملعقة صغيرة من العسل مع كوب من الماء الساخن وتناول هذا الخليط مرتين على الأقل في اليوم، يمكن أن يساعد في إزالة المخاط من أنابيب الشعب الهوائية وتوفير الراحة.

-العسل مع بذور الحلبة وعصير الزنجبيل: انقعي بذور الحلبة طوال الليل وفي الصباح أضيفيها إلى كوب من الماء مع عصير الزنجبيل وبضع قطرات من العسل، يزيل هذا المشروب السموم من رئتيك ويزيل المخاط مما يقلل بدوره من خطر الإصابة بضيق التنفس.

-العسل والكركم: هذه الطريقة الكلاسيكية لخلط العسل والكركم معًا يمكن أن تساعدك على محاربة ضيق التنفس، استهلك هذا الخليط مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.



