ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مينا هاوس وكاتاراكت والماريوت.. السياحة تشرح خطة تطوير فنادق القاهرة الكبرى.. فيديو

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:35 ص
السياحة في مصر
السياحة في مصر
Advertisements
داليا أحمد

قال عادل والي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن أعمال المعالجات والتطويرات على الفنادق التاريخية السياحية الكبرى أمر فى غاية الصعوبة لأنه يجب الحفاظ على الأثر وروحه وإعادة الشئ لأصله وقيمته التاريخية.


وأضاف "والي"، خلال مداخلته الهاتفية مع "عمرو أديب" فى برنامج "الحكاية"، أن عملية التطوير شملت فنادق مينا هاوس وانتركونتنينتل والماريوت وكاتراكت حتى يتمكنوا من منافسة الفنادق الجديدة مثل الفور سيزون وسن ريسيز، معقبًا أن هذه التجديدات تعمل على زيادة العائد.


وأكد عادل والى، أنه تم اختيار الوقت المناسب للتطوير فى ظل الركود السياحي وتفشي جائحة كورونا لأنها لا تستهدف الشكل الخارجى فقط وإنما البنية التحتية والاثاث والاعمدة والإضاءة والأماكن المحيطة، لافتًا أن هناك مستثمرين اشتركوا فى تطوير بعض الفنادق مثل الشريف للتطوير السعودية.

 

وأشار "والي" ، إلى أنه تم التنسيق مع شركة مندرين وهى شركة عالمية للتطوير الفاخر ، مضيفاٌ أن فندق شيدر يعانى من عدم وجود ساحة لركن السيارات ولكن الآن يتم العمل على تطويره وإضافة جميع الكماليات به.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مؤتمر صحفى لصناع فيلم فى عز الظهر لـ مينا مسعود الأربعاء

منها شبرد بـ1.4 مليار جنيه.. قطاع الأعمال تعلن عن خطة تطوير وإقامة الفنادق التاريخية

رئيس القابضة للسياحة: الدولة تسعى جاهدة فى إحياء الفنادق التاريخية

وزير قطاع الأعمال: رغم تداعيات كورونا.. القابضة للسياحة وتوابعها تحقق أرباحًا بـ501 مليون جنيه

القابضة للسياحة: جاري تدشين منصة إلكترونية للمقاصد السياحية لرحلات اليوم الواحد في مصر

وزارة قطاع الأعمال توضح حقائق بشأن تطوير فندق شبرد

ترشيحاتنا

كريم حافظ: أنا وتريزيجيه "شوفنا الويل" في الأهلي

رئيس شعبة الدخان يهاجم كراسة شروط مزايدة رخصة إنتاج السجائر الجديدة

حكم الاقتراض من البنك بفائدة من أجل الاستثمار.. الإفتاء ترد.. فيديو

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 23/3/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف تكون الأم قدوة وهي ترتدي الجينز؟ جدل في الهند بسبب ملابس الشباب

وزير الخارجية السعودي: نريد وقف إطلاق نار شامل تمهيدا للحوار السياسي لحل الأزمة اليمنية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور