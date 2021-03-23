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أخبار العالم

بيان شديد اللهجة من الأمم المتحدة بشأن اعتداءات جنسية في إقليم تيجراي الإثيوبي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:16 ص
إقليم تيجراي
إقليم تيجراي
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شريف سيد
دعا كبار المسؤولين في منظمة لأمم المتحدة، إلى وقف فوري لـ الهجمات العشوائية والموجهة ضد المدنيين في إقليم تيجراي الإثيوبي، حيث رصدوا وجود جرائم عنف جسدي واعتداءات جنسية على النساء من سكان الإقليم

وفي بيان مشترك، قال المسؤولون، بمن فيهم منسق الأمم المتحدة للمساعدات مارك لوكوك والمفوضة الحقوقية ميشيل باشليت والمفوض العام للاجئين فيليبو جراندي، إنه على الأطراف حماية المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم، وإدانة العنف الجنسي ومحاسبة الجناة، وفق ما نقلته "رويترز". 

وأضاف البيان: "من الضروري أن يبدأ تحقيق مستقل حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في إقليم تيجراي، بمشاركة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وأثارت الأمم المتحدة مخاوف بشأن الفظائع التي تُرتكب في الإقليم، بينما وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الجرائم التي تُرتكب في المنطقة بأنها تطهير عرقي.
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