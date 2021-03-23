أمريكا تطالب العراق بحماية البعثات الدبلوماسية على أراضيها ومحاسبة منفذي الهجمات

أعرب السفير الأمريكي في العراق عن استياء واشنطن بشأن استهداف بعثتها الدبلوماسية المتكرر على الأراضي العراقية من خلال الصواريخ الباليستية التي تستهدف المنطقة الخضراء أو القواعد التي تضم قوات التحالف.





وبحسب "الشرق" السعودية، قال السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر إن على الحكومة العراقية الإيفاء بواجباتها لحماية المهمات الدبلوماسية الأجنبية.





وأضاف:"على الحكومة العراقية محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف البعثات".





وأمس، اجتمع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، مع سفير الولايات المتحدة في بغداد ماثيو تولر والوفد المرافق له، في مكتبه في الوزارة.





وبحث الطرفان خلال اللقاء، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها.







