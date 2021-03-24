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رياضة

8 دول تشارك ببطولة كأس الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك

الأربعاء 24/مارس/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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ريهام بكير

اعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عن مشاركة 8 دول بطولة "كاس الفراعنة" الدولية الثانية لجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 8 وحتى 10 ابريل المقبل على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.


 اعرب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لبطولة "كاس الفراعنة" الدولية لجمباز الأيروبيك، مؤكدًا  آن مصر تمتلك عدد من المنشأت الرياضية على اعلى مستوي جعلتها قبلة البطولات القارية والدولية فى الآونة الأخيرة.

واضاف صبحي أن البطولة تعد فرصه ذهبية للاعبي ولاعبات انديه مصر للمشاركة والاحتكاك فى منافسه دوليه، الامر الذي يصب في مصلحة منتخباتنا الوطنية.

جاءت الدول المشاركة في كأس الفراعنة كالتالي:

(البرازيل - ازربيجان - رومانيا - التشيك - بيلاروسيا - اليمن - سوريا ومصر البلد المضيف) باجمالي ٣٩٥ لاعب

واكد ايهاب امين رئيس اتحاد الجمباز أن الاتحاد بذل مجهودًا كبيرًا لإدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة.
مشيرًا إلى أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية.

جدير  بالذكر، أن بطولة "كاس الفراعنة" الأولى قد أقيمت بمدينة الغردقة  نوفمبر ٢٠١٩ وحضر حفل وكرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز.
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