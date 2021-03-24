الملء الثاني لسد النهضة لن يتم.. أحمد موسى ينفعل على الهواء

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب مواقف إثيوبيا التى تستفز بها المصريين والأثيوبيين، موضحًا أن إثيوبيا تؤكد استمرارها فى الملء الثانى للسد.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الملء الثانى للسد لن يتم، لكن فى حالة الملء ستحدث مشكلات كثيرة، لأن المياه هى الحياة.





وكشف موسى أن العالم لن يتحمل ما سينتج عن تعنت إثيوبيا، موضحًا أنه إثيوبيا إذا قامت بالملء الثانى وحدث مشكلات سيكون هناك هجرة.





وأضاف أن مصر لم يحدث بها هجرة خلال الفترة الأخيرة، ولكن فى حالة تعرض أحد للضرر لن يكون هناك سيطرة.





ولفت أحمد موسى، إلى أن المياه حياة للمواطنين، ولذلك على أوروبا التدخل لحل تلك المشكلة.





وأشار إلى أن مصر نجحت فى حماية أوروبا من الهجرة غير الشرعية من عام 2016، ومصر منعت مئات الآلاف من الهجرة.





وتساءل موسى: ماذا قدمت أوروبا وأمريكا لمصر والسودان فى أزمة سد النهضة، وأين المجتمع الدولى من حق مصر والسودان؟.





وتابع أن العالم أصبح الآن مصالح، و الجميع يعلم ذلك، وأن مصر تبحث عن حياة شعبها.