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اقتصاد

كورونا وتوقف المصانع.. أسباب انخفاض الاقبال على الملابس الجاهزة بالاوكازيون| تفاصيل

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:41 م
الملابس الجاهزة بالاوكازيون
الملابس الجاهزة بالاوكازيون
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ولاء عبد الكريم
قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية ان الاوكازيون الشتوى هذا العام شهد اقبالا ضعيف على الرغم من التخفيضات التى تم الاعلان عنها بدا من 10 الى 70٪  مرجعا السبب الى تخوف المواطنين من وباء كورونا 

واضاف حسن فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انه رغم عدم التزام العديد من المواطنيين بالاجراءات الاحترازية لفيرس كورونا الا انه يوجد من يخشى من التجمعات فى الاوكازيون وهو ما ادى الى ضعف الاقبال .

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واشار حسن الى ان انتهاء الاوكازيون الشتوى حاليا تتنظر  المحال التجارية تطبيق قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الخاص بزيادة المرتبات والذى سيؤدى الى انتعاش السوق ، وانقاذة من حاله الركود 

واستبعد حسن، أن يكون سبب قلة الإقبال على شراء ملابس الشتاء هذه الفترة هو ارتفاع الأسعار، وأوضح أن الأسعار لم ترتفع هذا العام، بل على العكس انخفضت أسعار بعض المنتجات بنسبة بين 10 و 15% من بينها مخزون السنة الماضية.

وأشار حسن إلى أن بعض المنتجين كانوا حذرين مع المستجدات الأخيرة، وقللوا الإنتاج خوفا من تكبد المزيد من الخسائر، بالإضافة إلى عدم طرح موديلات جديدة هذا العام نتيجة توقف سفر عدد كبير من أصحاب المصانع للخارج بسبب تداعيات فيروس كورونا، للوقوف على خطوط الموضة الجديدة 

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