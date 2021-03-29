اتحاد الصناعات: الإفراج الجمركي وتخصيص الأراضي الصناعية أهم معوقات التصدير

قال المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات ، إن زيادة الصادرات المصرية لابد أن تبدأ من حل أزمة التجارة عبر الحدود ولن نستطيع التحدث عن نمو ولا يزال متوسط الافراج الجمركي للسلع والبضائع 16 يوما وفى أوروبا 3 ساعات ونص فقط، قائلا إن لم يتم تسريع دخول مستلزمات الإنتاج وإعادة تصنيعها وتصديرها مرة أخرى لن نتطور.





وانتقد توفيق خلال ندوة المجلس المصري للدراسات الاقتصادية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية حول خريطة الفرص التصديرية للصناعات الغذائية، المعوقات الكبيرة في تخصيص الأراضي الصناعية من هيئة التنمية الصناعية وأن التوسع في الصناعة وتسهيل الإجراءات أول الحلول لزيادة الصادرات المصرية المستهدفة، وطالب بضرورة أن تعمل كافة الوزارات على أجندة واحدة لتحقيق النمو في القطاعات التى نسعى لتطويرها ولا تعمل كل وزارة على حدى مثلما يحدث حاليا.





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وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن جميع الواردات من السلع المستوردة هي سلع استراتيجية لا يوجد بها رفاهية كما يدعى البعض، ولابد من وضع لجنة من مجلس الوزراء لدراسة الأثر التشريعي لكل قرار وزارى وأن أكثر من 50% من مشاكلنا من وزارة المالية في قطاع التجارة عبر الحدود، كما أكد ضرورة وضع كوادر في هيئة سلامة الغذاء وتفعيل وحل الأزمات الخاصة بالزراعة .

وعلق محمود بازان عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على ضرورة حل الأزمات التي تواجه الصناعة والاستثمار في مصر ومن أهمها دعم الماكينات التي نستوردها من الخارج بمبالغ باهظة من الدول الأوروبية، والتي تكلف المصانع مبالغ مالية كبيرة لا تستطيع الصناعات الصغيرة الدخول فيها، إلى جانب دعم الأراضي الصناعية اللازمة وتوفيرها للمستثمرين التي تعتبر من أهم سبل زيادة الصادرات المصرية للخارج.