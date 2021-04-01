معلومات لا تعرفها عن الصرع عند الأطفال

ربما كانت مشاهدة طفلك وهو يعاني من نوبة صرعه الأولى، واحدة من أكثر اللحظات المخيفة في حياتك قد يكون اكتشاف أن طفلك مصابًا بالصرع مرضًا آخر، قد يبدو المستقبل فجأة مرعبًا وغير مؤكد لطفلك ولعائلتك بأكملها، ولكن كما تعلمي بالفعل ، فإن الأخبار ليست سيئة كما تبدو، فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار إذا أصيب طفلك بنوبة صرع:

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معلومات لا تعرفيها من قبل عن الصرع:

معظم الأطفال الذين يعانون من النوبة ليس لديهم نوبة أخرى.

يتمتع معظم الأطفال المصابين بالصرع بصحة جيدة وطبيعي من نواحٍ أخرى، 70٪ إلى 80٪ من الأطفال المصابين بالصرع يمكنهم السيطرة على الحالة تمامًا بالأدوية.

يشير الخبراء إلى أنه لا يوجد علاج للصرع وأن علاج النوبات يتعلق بالسيطرة عليها، كما يشيرون إلى أنه عند الأطفال ، غالبًا ما تختفي النوبات التي يتم التحكم فيها بالأدوية من تلقاء نفسها.

يعاني حوالي 400000 طفل في الولايات المتحدة من الصرع ، ومعظمهم قادرون على التحكم في نوباتهم ويعيشون حياة طبيعية.

هذا لا يعني أن التعامل مع الصرع سهل ، ومن المؤكد أنه سيغير عائلتك. بصفتك والدًا لطفل مصاب بالصرع ، سيكون لديك مسؤوليات جديدة. من الواضح أنك ستحتاج إلى التأكد من حصول طفلك على رعاية طبية جيدة ، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك.

وسيتعين عليك التأكد من أن طفلك يأخذ الأدوية . قد تضطر أيضًا إلى أن تصبح مدافعًا عن طفلك ، وتشرح الصرع للعائلة والأصدقاء والمعلمين الذين قد لا يفهمون الحالة أو يخافون منها.

لذلك ، في حين أنه قد يكون من الصعب أن تكون والدًا لطفل مصاب بالصرع في بعض الأحيان ، فقط تذكر أن العلاج يعمل ، والطفل المصاب بالصرع يجب أن يعيش حياة طبيعية إلى حد ما مع القليل من القيود. الصرع ليس مخيفًا كما يبدو.



تعريف الصرع:

الصرع ليس مرضًا واحدًا. بدلًا من ذلك ، إنه مصطلح شامل: يعاني الشخص المصاب بالصرع من نوبات ، لكن السبب ونوع تلك النوبات يمكن أن يكونا مختلفين تمامًا. ويشير الخبراء إلى البروستاتا و سرطان الثدي كما القياس. كلاهما سرطانات ، لكن أسباب هذه الحالات وتطورها وعلاجها ليست هي نفسها. هناك العديد من أنواع الصرع المختلفة التي قد تتطلب أنواعًا مختلفة من العلاجات.

وبالمثل ، فإن تأثير الصرع أكثر تعقيدًا بكثير من نتائج الحالة الطبية. يقول الخبراء أن علاج الصرع هو أكثر من مجرد علاج النوبات. مع الصرع ، هناك آثار نفسية ومعرفية يجب التعامل معها ، إلى جانب تأثيرها على الأسرة بأكملها. لكن أول شيء يجب أن تفعله أنت وطبيبك هو إيقاف النوبات ، عادةً بالأدوية. لحسن الحظ ، هناك العديد من الأدوية الفعالة المتاحة لعلاج الصرع.

مصدر المعلومات موقع WebMD.

