بالفواكه والأعشاب.. علاج نقص فيتامين د

فيتامين د هو العنصر الغذائي الوحيد الذي ينتجه جسمك عند تعرضه لأشعة الشمس. ومع ذلك ، فإن ما يصل إلى 50٪ من سكان العالم قد لا يحصلون على ما يكفي من أشعة الشمس

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الناس يقضون وقتًا أطول في الداخل ، وارتداء حاجب الشمس في الخارج ، وتناول نظام غذائي غربي منخفض في المصادر الجيدة لهذا الفيتامين.





علاج نقص فيتامين د يحتاج الي بعض الطرق التي تعوض جسمك ، ويلعب فيتامين د دورًا مهمًا في استتباب مجموعة متنوعة من أجهزة الأعضاء ، ولكن لم يتم بعد تحديد دوره في الوقاية من السرطان وتكرار حدوثه جنبًا إلى جنب مع مستويات الدم الضرورية.





علاج نقص فيتامين دال الشديد عند النساء من اكثر مايؤثر علي صحة المرأة ولذلك يجب ان تكون علي معرفة كاملة عن اهمية فيتامين د للجسم حيث ان الدور الحاسم لفيتامين د في صحة العظام.





وفي الآونة الأخيرة علاج نقص فيتامين دال الشديد عند النساء قد يكون تعويضا لصحة الاسنان والعظام والمفاصل وعلى الرغم من ارتبط فيتامين D إلى وجود دور محتمل في عدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب ، السرطان ، التهاب و أمراض المناعة الذاتية .





ومن الاسئلة الشائعة يمكن للمرأة أن تحافظ على مستويات فيتامين د الصحية بشكل طبيعي،فأن أشجع النساء على ممارسة النشاط البدني بانتظام في الداخل والخارج للحفاظ على وزن صحي (لأن السمنة مرتبطة بانخفاض فيتامين د) ، والحصول على تعرض متواضع لأشعة الشمس (من 10 إلى 15 دقيقة من التعرض للشمس في الصيف يوميًا) ، وتناول نظام غذائي صحي ، بما في ذلك الأطعمة الغنية بفيتامين د ، مثل الأسماك الدهنية (سمك السلمون أو التونة) وكميات معتدلة من منتجات الألبان المدعمة قليلة الدسم.









علاج نقص فيتامين د بالقران

قد يحاول البعض الي اللجوء في علاج نقص فيتامين د بالقران وذلك من خلال قراءة بعض الايات والصور من المصحف الشريف او سماع بعض فيديوهات علاج نقص فيتامين د بالقران وكانت هذه الطريقة هي احدي اكثر نتائج البحث علي محرك البحث جوجل ، وهي طريقة يبحث عنها بعض الاشخاص بعد معاناه من المرض .









علاج نقص فيتامين د بالفواكه

علاج نقص فيتامين د بالفواكه تكون من خلال تعويض الجسم بالفيتامين من خلال الفواكه التي تحتوي علي هذا النوع من الفيتامينات عصير البرتقال

يعاني حوالي 75٪ من الناس في جميع أنحاء العالم من عدم تحمل اللاكتوز ، ويعاني 2-3٪ من حساسية الحليب





لهذا السبب ، تعزز بعض البلدان عصير البرتقال بفيتامين د ومغذيات أخرى ، مثل الكالسيوم





كوب واحد (237 مل) من عصير البرتقال المدعم مع وجبة الإفطار يمكن أن يبدأ يومك بما يصل إلى 100 وحدة دولية من فيتامين د ، أو 12٪ من القيمة اليومية





الحبوب ودقيق الشوفان

بعض الحبوب ودقيق الشوفان الفوري مدعم بفيتامين د. يمكن أن يوفر نصف كوب (78 جرامًا) من هذه الأطعمة



يحتاج جسمك إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم. وهذا يجعل الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) والكالسيوم أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام





علاج نقص فيتامين د بالتين





الأشخاص الذين يعانون من تصبغ الجلد الداكن يميلون إلى أن تكون لديهم مستويات أقل ، مثل الأشخاص الذين يستخدمون واقي الشمس ، ولا يقضون الكثير من الوقت في الهواء الطلق ، أو يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. هذا لأن فيتامين (د) قابل للذوبان في الدهون ، لذلك يتم احتجازه في الأنسجة الدهنية ولا يمكن للجسم استخدامه كما ينبغي. تجعل جراحة الجهاز الهضمي ، مثل المجازة المعدية ، من الصعب امتصاص فيتامين د. ومع تقدمنا ​​في العمر ، لا نمتص فيتامين د جيدًا





قد يكون العلاج في هذه الحالات هي علاج نقص فيتامين د بالتين وهي الافضل حيث ان التين له فوائد عديدة لاتعد ولاتحصي والتي تعمل علي تقوية العظام والمناعة مما يجعلها تحافظ علي نسبة فيتامين د بالجسم.











