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مرأة

فيتامين آشعة الشمس.. تعرفي على أبرز 6 فوائد صحية لفيتامين د

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:59 م
فيتامين د
فيتامين د
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قسم المرأة
يسمى فيتامين د أيضًا بفيتامين آشعة الشمس، لأن الجسم ينتجه عند تعرضه لأشعة الشمس، يمكن أيضًا الحصول على فيتامين د من الأطعمة والمكملات الغذائية لضمان مستويات كافية من الفيتامين في الجسم، كما فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون لذا فإنه يلعب دورًا رئيسيًا في العديد من وظائف الجسم ، والتي تشمل مساعدة الأعصاب والعضلات ووظيفة المناعة، والمساعدة في امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور وبناء عظام قوية. 

لذلك وفقا لتقرير بموقع "Bold Sky” نستعرض لك أهم الفوائد الصحية لفيتامين د. 

1. يدعم صحة العظام 
يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في تحسين صحة العظام لأنه يزيد من امتصاص المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، هذه المعادن مسؤولة عن نمو والحفاظ على عظام صحية وقوية، وهو أمر بالغ الأهمية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام والكساح وتلين العظام، حيث تزيد المستويات الكافية من فيتامين د في الجسم من قوة العضلات، وبالتالي تحمي العظام والعضلات.

2. يساعد على إنقاص الوزن 
من المعروف أن فيتامين (د) يقلل دهون الجسم ويسرع من فقدان الوزن، فالأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د في الدم، لذلك يجب زيادة تناول فيتامين د من خلال الأطعمة لمنع زيادة الوزن.

3. يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري 
هناك ارتباط مباشر بين فيتامين د وخطر الإصابة بمرض السكري، فيمكن أن يساعد فيتامين د في رفع حساسية الأنسولين وتعزيز وظيفة خلايا بيتا، وكلها يمكن أن تساعد على التحكم في مرض السكري، لذا يجب على البالغين الأصحاء غير المصابين بالسكري زيادة مستويات فيتامين (د) لديهم لمنع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

4. يحمي الجسم من الإصابة بالسرطان
تظهر الدراسات أن هناك علاقة بين انخفاض مستويات فيتامين د وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، حيث تقلل المستويات الكافية من فيتامين د نمو الخلايا السرطانية وتزيد من تفاوت الخلايا، لذا فإن انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون.

5. يقي من أمراض القلب 
فيتامين (د) يقلل من مخاطر الإصابة بفشل القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، كما يؤدي انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب ومرض الشريان التاجي.

6. يحمي من التهابات الجهاز التنفسي 
إذا كنت تعاني من نقص فيتامين (د) فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل مرض السكري من النوع 1 والتصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض الغدة الدرقية.
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فيتامين آشعة الشمس.. تعرفي على أبرز 6 فوائد صحية لفيتامين د

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