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حوادث

لجنة فنية ودفن الضحايا.. تطورات حادث تصادم 6 سيارات و تفحمهم على الدائري الاوسطي

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:57 ص
صدى البلد
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أحمد مهدي
تباشر النيابة العامة التحقيقات في حادث حادث تصادم ٦ سيارات واشتعال النيران بهم على الطريق الدائري الاوسطي بحلوان.

وأمرت النيابة انتداب لجنة فنية من المرور للوقوف على أسباب الحادث، وكذلك صرحت بدفن جثث المتوفين عقب تعرف أهليتهم عليهم.

فيما توقفت الحركة المرورية على الطريق الدائري الاوسطي في القادم من محور محمد نجيب باتجاه وادي حوف في التقاطع مع طريق الاوتوستراد بسبب حادث تصادم ٦ سيارات وتفحهمهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بتصادم ٦ سيارات بينهم نقل بقطورة وفنطاس واشتعال النيران بهم.

وعلى الفور توجهت ٣ سيارات اطفاء و٥ سيارات اسعاف لموقع الحادث.

وتبين اصطدام السيارة نقل بمقطورة، وفنطاس و٣ سيارات ملاكي وسيارة ميكروباص وسيارة سوزوكي.

ونتج عن الحادث تفحم شخصين واصابة ٦ في الحادث.
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