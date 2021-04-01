أريد حلا.. اتحاد الكرة يتحرك لإنهاء أزمة البدرى والأهلي

وضعت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة حلا لإنهاء أزمة حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني، فى معسكر شهر مايو المقبل.









وشهد تجمع منتخب مصر أزمة بين حسام البدري وإدارة الأهلي بسبب إصرار المدير الفني على اصطحاب أيمن أشرف في رحلة المنتخب إلى كينيا، رغم معاناة اللاعب من إصابة بخشونة في الركبة إلى جانب إصابة حمدى فتحى أيضا.









ومن المقرر أن يطرح مسئولو الجبلاية على البدرى وجهازه المعاون خلال الجلسة المقبلة إقامة معسكر شهر مايو المقبل وخوض مباراة ودية بدون لاعبي الأهلي نظرا لانشغالهم بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم ٢٨ مايو المقبل.









ويواجه حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني، خلال معسكر شهر مايو القادم أزمة بسبب مباراة السوبر الأفريقي.









وحدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يوم ٢٨ مايو المقبل موعدا لإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الاهلي ونهضة بركان المغربي فى قطر.









مكمن الأزمة فى طلب حسام البدرى توقف بطولة الدوري الممتاز خلال شهر مايو إلى جانب تمسكه بضم لاعبي الأهلي للمشاركة فى معسكر شهر مايو القادم.









ويرغب البدرى فى تواجد لاعبي الأهلي فى المعسكر التدريبي، لا سيما وأن الفراعنة الكبار سوف يخوض مباراة ودية، في حين تنشغل عناصر القلعة الحمراء بلقاء السوبر الأفريقي فى قطر فى نفس التوقيت.





ويحسم اتحاد الكرة خلال أيام مصير توقف بطولة الدوري الممتاز خلال شهر مايو المقبل.









وتعقد اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة خلال الساعات القادمة جلسة مع حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني، من أجل حسم مصير توقف الدورى الممتاز خلال شهر مايو المقبل.









ومن المقرر أن يناقش البدرى ومعاونيه خارطة الطريق لمنتخب الفراعنة الكبار خلال شهر مايو المقبل.









ومن المنتظر طلب البدرى وجهازه المعاون خوض منتخب مصر الأول مباراة ودية أمام أحد منتخبات القارة السمراء.







