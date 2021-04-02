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مرأة

طريقة عمل بوفتيك الدجاج

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الاستربس او بفيتك الدجاج هو اكثر الاكلات التي يعشقها الكثير سواء الكبار او الصغار ولذلك يمكن ان تتعلمي طريقة عمل بوفتيك الدجاج بالمنزل 

المقاديـــــــر
أربع قطع من صدور الدجاج
كوب من الدقيق الأبيض الفاخر او كوب دقيق درة
كوب من البقسماط المطحون ولو عوز مقرمش ممكن اضافة معلقة نشا علية او 2 كيس فيجتار او 3 معلقة دقيق درة واحلى من دة كلة نصف كوب كرون فليكس مجروش
5 بيضة
رشة ملح
رشة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة
نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة
زيت غزير للقلى

الطريقــــــة
ننظف صدور الدجاج جيدا ونخليها من العظم والجلد.
نغسل صدور الدجاج بالخل، الملح والليمون ويفضل نقعها لمدة ثلاث ساعات على الأقل للقضاء على أى روائح بها.
ثم نفرك صدور الدجاج بالقليل من الدقيق.
وبعد ذلك نقوم بشطفها بالماء فقط ونتركها فى مصفاه حتى يتم تصفيه الماء الزائد.
نحضر كيس من البلاستسك ونضع عليه قطعة من صدور الدجاج ثم نغطيها به.
ندق قطعة الدجاج جيدا بأى ألة صلبة حتى تصبح رقيقة جدا.
نكرر هذه الخطوة مع كمية صدور الدجاج الموجودة.
نضيف رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة إلى صدور الدجاج.
ثم نضيف إليها نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة وكذلك البصل البودرة.
نتبل صدور الدجاج بشكل جيد بهذه التوابل.
ننخل الدقيق جيدا للتأكد من عدم وجود أى شوائب به ثم نضعه فى طبق مسطح.
نضع البقسماط أيضا فى طبق مسطح ويمكن استبداله بالخبز المطحون.
نخفق البيض فى طبق عميق ثم نضيف إليها رشة ملح وفلفل أسود ونقلبهما جيدا.
نأخذ قطعة من صدور الدجاج ونضعها فى الدقيق.
نغمس الدجاج فى البيض بعد ذلك.
ثم نضعها فى البقسماط حتى تتكون عليها طبقة خارجية مقرمشة بعد النضج.
نكرر هذه الخطوة حتى تنتهى كمية الدجاج الموجودة.
نحضر صينية مسطحة ونرص عليها صدور الدجاج.
نضع صدور الدجاج فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتماسك الطبقة الخارجية.
وبعد مرور الوقت المحدد على الدجاج نخرجه من الثلاجة.
نحضر مقلاة مناسبة ونضع بها كمية غزيرة من الزيت النباتى.
نضع المقلاة على نار متوسطة ونتركها حتى يسخن الزيت تماما.
نقلى صدور الدجاج فى الزيت حتى تكتسب اللون الذهبى ثم نقلبها على الوجه الأخر.
نحضر طبق به ورق مطبخ ونضع عليه بفتيك الدجاج حتى يتشرب الزيت الزائد
نحضر طبق التقديم ونضع فيه بفتيك الدجاج.
يقدم بفتيك الدجاج بجانب الكاتشب وبالهنا والشفاء يا جميل
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