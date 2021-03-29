اذا كنتي تودين تقديم اكلات مختلفة علي سفرتك نقدم لكي اليوم طريقة عمل السبانخ بالبشاميل.
المقادير
1 كيلو سبانخ
1 حبة جزر مكعبات صغيرة
½ حبة بطاطس مكعبات صغيرة
½ كوب بازلاء
1 بصلة مفرومة ناعمة
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملح حسب الذوق
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
برش شيدر
لتحضير البشاميل:
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة طحين
1 كوب حليب سائل
رشة ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير
نغسل السبانخ جيدًا ونفرمه ونضعه جانبًا .
نضع الزيت في مقلاة ونضيف البصل ونحرك حتى يذبل ثم نضيف السبانخ ونحرك حتى يذبل .
بعدها نضيف الملح والفلفل الأسود والبطاطس والجزر والبازلاء ونقلبها حتى تنضج المكونات معًا .
نضع في وعاء آخر الزبدة ونسيحها ثم نضيف الطحين ونحرك ثم نضيف الحليب ونحرك حتى يغلي المزيج .
نضيف رشة ملح وفلفل أسود ونحرك ونترك المزيج على نار هادئة حتى يصبح سميكًا .
نضع السبانخ في طبق الفرن ثم طبقة من البشاميل ثم برش الشيدر .
نضع الطبق في الفرن على حرارة 190 لحوالي ربع ساعة ثم نشغل مشواة الفرن حتى يكتسب الطبق لونًا ذهبيًا من الأعلى .
نخرج الطبق من الفرن وبذلك يكون جاهزًا للتقديم .