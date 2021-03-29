اذا كنتي تودين تقديم اكلات مختلفة علي سفرتك نقدم لكي اليوم طريقة عمل السبانخ بالبشاميل.





المقادير

1 كيلو سبانخ

1 حبة جزر مكعبات صغيرة

½ حبة بطاطس مكعبات صغيرة

½ كوب بازلاء

1 بصلة مفرومة ناعمة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملح حسب الذوق

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

برش شيدر

لتحضير البشاميل:

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة طحين

1 كوب حليب سائل

رشة ملح وفلفل أسود





طريقة التحضير

نغسل السبانخ جيدًا ونفرمه ونضعه جانبًا .

نضع الزيت في مقلاة ونضيف البصل ونحرك حتى يذبل ثم نضيف السبانخ ونحرك حتى يذبل .

بعدها نضيف الملح والفلفل الأسود والبطاطس والجزر والبازلاء ونقلبها حتى تنضج المكونات معًا .

نضع في وعاء آخر الزبدة ونسيحها ثم نضيف الطحين ونحرك ثم نضيف الحليب ونحرك حتى يغلي المزيج .

نضيف رشة ملح وفلفل أسود ونحرك ونترك المزيج على نار هادئة حتى يصبح سميكًا .

نضع السبانخ في طبق الفرن ثم طبقة من البشاميل ثم برش الشيدر .

نضع الطبق في الفرن على حرارة 190 لحوالي ربع ساعة ثم نشغل مشواة الفرن حتى يكتسب الطبق لونًا ذهبيًا من الأعلى .