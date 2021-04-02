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سيارات

نيسان تزيل النقاب عن نسختها الجديدة من باترول "نيسمو" 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:02 ص
نيسان تزيل النقاب
نيسان تزيل النقاب عن نسختها الجديدة من باترول "نيسمو" 2021
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صبري طلبه

كشفت عملاقة تصنيع السيارات اليابانية نيسان عن احدث اصداراتها و التي تنضم إلى عائلة باترول و لكن باطلالة جديدة تحمل اسم نيسمو 2021، و لاشك أن هذه النسخة تأتي بتصميم عملاق و مقدمة مميزة، إلى جانب تمتعها بالعديد من القدرات الفنية.

وتعتمد السيارة على منظومة شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية تتخذ مظهر خلية النحل، و تطعيمات حمراء اللون تزين الصادم الأمامي و منطقة العتبات الواقعة على جانبي السيارة، كما تأتي بمصابيح أمامية ذات اضاءة ثنائية، و مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، و مستشعرات حركة بمنطقة الصادم الأمامي.

تنطلق السيارة عبر حزمة فنية تتكون من محرك ثماني الاسطوانات V8، بسعة 5600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 428 حصان، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، اي بنسبة تزيد 28 حصان عن النسخة القياسية من الايقونة باترول، بينما تستمد العجلات أمور التسارع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

 

و ترتكز نيسان نيسمو على جنوط رياضية باللون الأسود بلغ قياسها 22 بوصة ذات تصميم هندسي مميز، كما تضم مجموعة من المستشعرات الخلفية، مع سبويلر رياضي مثبت بالناحية العلوية للزجاج الخلفي، مع منظومة عادم مزدوجة الأداء، و عواكس ضوئية.

 

تحتوي السيارة على فتحة سقف كهربائية و مقصورة داخلية فاخرة، و مقاعد من جلد الكانتار المميز تجمع بين اللون الأسود و الأحمر، كما تضم مقود حركة متعدد الوظائف، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة تدعم التطبيقات الحديثة مثل APPLE CARPLAY  و ANDROID AUTO.

 

و من المتوقع أن تطرح السيارة نيسان باترول نيسمو بقيمة تبدأ من 105 الاف دولار.

نيسان تزيل النقاب عن نسختها الجديدة من باترول "نيسمو" 2021
نيسان تزيل النقاب عن نسختها الجديدة من باترول "نيسمو" 2021
نيسان تزيل النقاب عن نسختها الجديدة من باترول "نيسمو" 2021
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