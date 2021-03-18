بالأسعار .. أفضل 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 في مصر| صور

حصلت السيارات التي تنتمي إلى عائلة الـ هاتشباك على مكانة كبيرة داخل قلوب الكثير، و خاصة فئة الشباب نظرًا لمتعها وتميزها بلمسات في التصميم الخارجي تنفرد بها عن إصدارات السيدان، إلى جانب التجهيزات المقدمة من قبل كل صانع، باختلاف العلامات التجارية.

و في سياق ذلك يقدم موقع صدى البلد الاخباري قائمة بأفضل 5 سيارات هاتشباك داخل السوق المصري موديل 2021

1 – سوزوكي بالينو موديل 2021

زودت السيارة بمحرك مكون من اسطوانات، يولد قوة تصل إلى 95 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 130 نيوتن/متر، عند 4000 دورة في الدقيقة، و بسرعة قصوى تبلغ 170 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

و بلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 بقيمة 254 ألف جنيه.





2 – رينو ستيب واي موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 110 حصان، وبعزم دوران بلغ قوة 148 نيوتن/ متر.

و تتسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي مكون 5 سرعات، يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم من وضع الثبات، خلال فترة زمنية قدرها 12.3 ثانية.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو ستيب واي موديل 2021 بقيمة 243 ألف جنيه.

3 – رينو سانديرو موديل 2021

تعتبر سانديرو هي شقيقة النسخة لوجان السيدان و لكنها تأتي بلمسات الهاتشباك، و تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.2 لتر و ذلك عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم.

و تأتي رينو سانديرو عبر فئة واحدة من التجهيزات بقيمة سعرية قدرها 218 ألف جنيه.

4 – سوزوكي اسبريسو موديل 2021

جاءت سوزكي اسبريسو بنسبة طول قدرها 3565 مم، و بعرض 1520 مم ، و بارتفاع 1564، و سعة تخزين قدرها 239 لتر، بينما زودت بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 100 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 67 حصان، و 90 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و تستمد سرعتها عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، مما يجعلها تتسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية قدرها 14.3 ثانية.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو بقيمة قدرها 146.900 جنيه.

5 – تويوتا ياريس موديل 2021

تعتمد تويوتا ياريس موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 123 حصان، و 135 نويتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

و قدر طول السيارة وفقًا للقياسات الهيكلية نحو 3954 مم، وعرض 1695 مم، و بارتفاع 1510 مم، وقاعدة عجلات يبلغ طولها 2510 مم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة تويوتا ياريس موديل 2021 :

الفئة الأولى أتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 375 ألف جنيه.