بالأسعار .. أفضل 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 في مصر| صور

حصلت السيارات التي تنتمي إلى عائلة الـ هاتشباك على مكانة كبيرة داخل قلوب الكثير، و خاصة فئة الشباب نظرًا لمتعها وتميزها بلمسات في التصميم الخارجي تنفرد بها عن إصدارات السيدان، إلى جانب التجهيزات المقدمة من قبل كل صانع، باختلاف العلامات التجارية.
و في سياق ذلك
يقدم موقع صدى البلد الاخباري قائمة بأفضل 5 سيارات هاتشباك داخل السوق المصري
موديل 2021
1 – سوزوكي بالينو
موديل 2021
زودت السيارة بمحرك
مكون من اسطوانات، يولد قوة تصل إلى 95 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة،
وعزم دوران 130 نيوتن/متر، عند 4000 دورة في الدقيقة، و بسرعة قصوى تبلغ 170
كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.
و بلغ السعر
الرسمي للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 بقيمة 254 ألف جنيه.
2 – رينو ستيب واي
موديل 2021
تحتوي السيارة على
محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 110 حصان،
وبعزم دوران بلغ قوة 148 نيوتن/ متر.
و تتسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي مكون 5 سرعات، يمكنها
من الوصول لسرعة 100 كم من وضع الثبات، خلال فترة زمنية قدرها 12.3 ثانية.
و يبلغ السعر
الرسمي للسيارة رينو ستيب واي موديل 2021 بقيمة 243 ألف جنيه.
3 – رينو سانديرو موديل 2021
تعتبر سانديرو هي
شقيقة النسخة لوجان السيدان و لكنها تأتي بلمسات الهاتشباك، و تستمد قوتها من
سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، و 148 نيوتن/متر من
عزم الدوران.
و تبلغ نسبة
استهلاكها من الوقود نحو 5.2 لتر و ذلك عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم.
و تأتي رينو
سانديرو عبر فئة واحدة من التجهيزات بقيمة سعرية قدرها 218 ألف جنيه.
4 – سوزوكي اسبريسو
موديل 2021
جاءت سوزكي
اسبريسو بنسبة طول قدرها 3565 مم، و بعرض 1520 مم ، و بارتفاع 1564، و سعة
تخزين قدرها 239 لتر، بينما زودت بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 100 سي سي، يستطيع
أن ينتج قوة قدرها 67 حصان، و 90 نيوتن/متر من عزم الدوران.
و تستمد سرعتها
عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، مما يجعلها تتسارع من النقطة 0 حتى تصل
لسرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية قدرها 14.3 ثانية.
و يبلغ السعر
الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو بقيمة قدرها 146.900 جنيه.
5 – تويوتا ياريس
موديل 2021
تعتمد تويوتا
ياريس موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي
سي، يولد قوة قدرها 123 حصان، و 135 نويتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي
الأداء.
و قدر طول السيارة
وفقًا للقياسات الهيكلية نحو 3954 مم، وعرض 1695 مم، و بارتفاع 1510 مم، وقاعدة عجلات يبلغ
طولها 2510 مم.
ويبلغ السعر
الرسمي للسيارة تويوتا ياريس موديل 2021 :
الفئة الأولى
أتوماتيك موديل
COMFORT 2021 محرك
1500 سي سي بسعر 345 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 375 ألف جنيه.