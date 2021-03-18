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سيارات

بالأسعار .. أفضل 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 في مصر| صور

الخميس 18/مارس/2021 - 09:01 م
أفضل 5 سيارات هاتشباك
أفضل 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 في مصر
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صبري طلبه

حصلت السيارات التي تنتمي إلى عائلة الـ هاتشباك على مكانة كبيرة داخل قلوب الكثير، و خاصة فئة الشباب نظرًا لمتعها وتميزها بلمسات في التصميم الخارجي تنفرد بها عن إصدارات السيدان، إلى جانب التجهيزات المقدمة من قبل كل صانع، باختلاف العلامات التجارية.

 

و في سياق ذلك يقدم موقع صدى البلد الاخباري قائمة بأفضل 5 سيارات هاتشباك داخل السوق المصري موديل 2021

 

1 – سوزوكي بالينو موديل 2021

 

زودت السيارة بمحرك مكون من اسطوانات، يولد قوة تصل إلى 95 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 130 نيوتن/متر، عند 4000 دورة في الدقيقة، و بسرعة قصوى تبلغ 170 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

 

و بلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 بقيمة 254 ألف جنيه.


 

2 – رينو ستيب واي موديل 2021

 

تحتوي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 110 حصان، وبعزم دوران بلغ قوة 148 نيوتن/ متر.

 

 و تتسارع  عبر ناقل حركة اوتوماتيكي مكون 5 سرعات، يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم من وضع الثبات، خلال فترة زمنية قدرها 12.3 ثانية.

 

 

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو ستيب واي موديل 2021 بقيمة 243 ألف جنيه.

 

3 – رينو سانديرو موديل 2021

 

تعتبر سانديرو هي شقيقة النسخة لوجان السيدان و لكنها تأتي بلمسات الهاتشباك، و تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

و تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.2 لتر و ذلك عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم.

 

و تأتي رينو سانديرو عبر فئة واحدة من التجهيزات بقيمة سعرية قدرها 218 ألف جنيه.

 

4 – سوزوكي اسبريسو موديل 2021

 

جاءت سوزكي اسبريسو بنسبة طول قدرها 3565 مم، و بعرض 1520 مم ، و بارتفاع 1564، و سعة تخزين قدرها 239 لتر، بينما زودت بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 100 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 67 حصان، و 90 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

و تستمد سرعتها عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، مما يجعلها تتسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية قدرها 14.3 ثانية.

 

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو بقيمة قدرها 146.900 جنيه.

 

5 – تويوتا ياريس موديل 2021

 

تعتمد تويوتا ياريس موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 123 حصان، و 135 نويتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

 

و قدر طول السيارة وفقًا للقياسات الهيكلية نحو 3954 مم، وعرض 1695 مم، و بارتفاع 1510 مم، وقاعدة عجلات يبلغ طولها 2510 مم.

 

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة تويوتا ياريس موديل 2021 :

 

الفئة الأولى أتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 345 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  SMART 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 375 ألف جنيه.

بالأسعار .. أفضل 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 في مصر| صور
بالأسعار .. أفضل 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 في مصر| صور
بالأسعار .. أفضل 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 في مصر| صور
بالأسعار .. أفضل 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 في مصر| صور
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار .. أفضل 5 سيارات هاتشباك موديل 2021 في مصر| صور

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