بشأن المسجد الحرام.. بيان مهم من السلطات السعودية

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط عن رصد حالات متعددة من المعتمرين والمصلين المخالفين لإجراءات تصاريح العمرة والحج.





وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد بين مشاط في بيان صحفي له أن هؤلاء المعتمرين والمصلين توافدوا إلى مراكز استقبال المعتمرين عند الحرم المكي دون حمل التصاريح النظامية المحددة بالوقت النظامي من خلال تطبيق اعتمرنا.





وأضاف أنه تم إفهام المخالفين عدم صلاحية التصاريح أو عدم الالتزام بالقدوم حسب الوقت المحدد مسبقا، حفاظا على سلامتهم وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، بتحقيق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.



