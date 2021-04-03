علاج حساسية العين.. بالأعشاب والأدوية

يحتاج حوالى 20% من الناس لـ علاج حساسية العين حوالي، وهي أحد مشاكل العيون الأكثر شيوعًا إزعاجا، وقد يعتد علاج حساسية العين على الأعراض التي تختلف من مريض إلى آخر سواء في شدة المرض او اسبابة، وفيما يلي سنقوم بذكر كل ما يخص علاج حساسية العين.
علاج حساسية العين عند الاطفال
تتكون طرق العلاج من العلاج الوقائي، والعلاج بالأدوية، وتلعب الوقاية دور مهم جدا في علاج حساسية العين عند الاطفال، وبالاخص إذا عرفت أسباب الحساسية.
يقصد بالعلاج الوقائي استخدام كافة الوسائل التي تساعد في السيطرة على الأعراض، إليك طرق علاج حساسية العين عند الاطفال والسيطرة على الحالة، وتشمل :
1- كمادات المياه
ويمكن لعمل كمادات مياه باردة ان تساهم في علاج حساسية العين عند الاطفال، وذلك باستخدام فوطة ناعمة مبللة بالماء البارد ووضعها على العينين لمدة عشرة دقائق على الأقل وتكرار ذلك عدة مرات من شأنه أن يخفف من الأعراض .
2- تجنب حك العين
ويعتبر من أهم طرق علاج حساسية العين عند الاطفال ان يقاوم الطفل رغبته بحك العين المصابة لأن ذلك يزيد الحالة سوءًا.
3- الدموع الصناعية
ويمكن علاج حساسية العين عند الاطفال بالدموع الصناعية، وهي قطرات مرطبة للعين يمكنك استخدامها لتنظيف عين طفلك، مما يؤدي إلى تخفيف الأعراض، ومن إيجابياتها أنها بدون آثار وأعراض جانبية .
علاج حساسية العين بالاعشاب
ويمكن علاج حساسية العين بالأعشاب لمن يعانون منها، والتخلص من مظهر العين المرهق، والانتفاخ والاحمرار والحكة المستمرة، والتي قد تؤدي إلى مضاعفات وتزيد من التهاب العين.
لذلك فإليك بعض الوصفات المنزلية والطرق الطبيعية التي تمكنك من علاج حساسية العين بالأعشاب وتقليل حدة أعراضها نهائيا، ومن أبرزها ما يلي:
1- العصائر:
تناول عصائر الجزر والخيار والسبانخ له فوائد لـ علاج حساسية العين بالاعشاب، وذلك أنها تحتوي على الفيتامينات التي تؤدي إلى تقوية عضلات العين وتهدئة آلامها.
2- العسل:
للعسل فوائد كثيرة لما له من خواص علاجية للأمراض الجلدية، وكذلك علاج حساسية العين بالاعشاب، لذا ضعي كمية مناسبة من العسل على عينيك مغمضتين واتركيه لمدة خمس دقائق ثم اغسليه بماء فاتر.
3- الحليب:
الحليب مهدئ جيد لتهيج البشرة والأنسجة وعلاج حساسية العين بالاعشاب، لذا اغمسي قطعة من القطن في الحليب البارد، واتركيه على العين المصابة للتخلص من الاحمرار والحكة.
4- الشاي:
الشاي الأسود له فوائد كثيرة للعين، سواء للتخفيف من الهالات السوداء أو تهدئة أعراض قلة النوم، وذلك لما له من خواص قابضة للأنسجة، لذلك باستخدامه في علاج حساسية العين بالاعشاب سيساعدك على تقليل تهيج العين والانتفاخ.
5- الماء البارد:
استخدمي الكمادات الباردة على العين، سيساعدك علاج حساسية العين بالاعشاب و تقليل تهيج العين واحمرارها.
6- الماء المالح:
يمكنك كذلك استخدام كمادات الماء المالح لتخفيف وعلاج حساسية العين بالاعشاب، وذلك لما له من قدرة على تقليل نسبة "الهيستامين" المسبب للحساسية.
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علاج حساسية العين المزمنة
لابد من التنبيه إلى أن العلاج بالأدوية يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب، ولا يستخدم علاج حساسية العين المزمنة لفترات طويلة حتى يتجنب المريض الأعراض الجانبية لهذه الأدوية، وتختلف الأدوية بحسب شدة المرض
بالنسبة لـ علاج حساسية العين المزمنة يعتمد العلاج على إستخدام قطرات مضادات الهستامين، أو قطرات تمنع إفراز الهستامين، أو قطرات قابضات الأوعية الدموية
في الحالات الشديدة التي لا تستجيب علاج حساسية العين المزمنة التقليدي يمكن استخدام حقن الكورتيزون تحت الجفن أو ملتحمة العين لتقليل حدة المرض بعض الشيء.
وبجانب استخدام حقن الكورتيزون في علاج حساسية العين المزمنة يجب الإستمرار على العلاج الوقائي التقليدي أو أخذ بعض الأقراص التي تبطئ و تقلل من استجابة الجسم المناعية لمسببات الحساسية.
ويجب ان يستمر علاج حساسية العين المزمنة لعدة شهور و نستشير في تلك الحالات طبيب أمراض المناعة المختص، للوقاية من المضاعفات، ولمعرفة متى يجب التوقف عن تناول الأدوية والجرعات المناسبة لحالتك.