علاج حساسية العين.. بالأعشاب والأدوية

علاج حساسية العين عند الاطفال

لتنظيف عين طفلك، مما يؤدي إلى تخفيف الأعراض، ومن

بحك العين المصابة لأن ذلك يزيد الحالة سوءًا.

ويعتبر من أهم طرق علاج حساسية العين عند الاطفال ان يقاوم الطفل رغبته بحك العين المصابة لأن ذلك يزيد الحالة سوءًا.

عند الاطفال والسيطرة على الحالة، وتشمل

يقصد بالعلاج الوقائي استخدام كافة الوسائل التي تساعد في السيطرة على الأعراض،

علاج حساسية العين بالاعشاب

1- العصائر:

تناول عصائر الجزر والخيار والسبانخ له فوائد لـ علاج حساسية العين بالاعشاب ، وذلك أنها تحتوي على الفيتامينات التي تؤدي إلى تقوية عضلات العين وتهدئة آلامها. أنها





2- العسل:

للعسل فوائد كثيرة لما له من خواص علاجية للأمراض الجلدية، وكذلك علاج ، لذا ضعي كمية مناسبة من العسل على عينيك مغمضتين واتركيه لمدة خمس دقائق ثم اغسليه بماء فاتر. علاج حساسية العين بالاعشاب





3- الحليب:

الحليب مهدئ جيد لتهيج البشرة والأنسجة و بالاعشاب ، لذا ا غمسي قطعة من القطن في الحليب البارد، واتركيه على العين المصابة للتخلص من الاحمرار والحكة. علاج حساسية العين بالاعشاب





4- الشاي:

الشاي الأسود له فوائد كثيرة للعين، سواء للتخفيف من الهالات السوداء أو تهدئة أعراض قلة النوم، وذلك لما له من خواص قابضة للأنسجة، لذلك باستخدامه في علاج سيساعدك على تقليل تهيج العين والانتفاخ. باستخدامهعلاج حساسية العين بالاعشاب





5- الماء البارد:

استخدمي الكمادات الباردة على العين، سيساعدك علاج حساسية العين بالاعشاب و تقليل تهيج العين واحمرارها.





6- الماء المالح: