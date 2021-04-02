بإطلالة صيفية.. لجين عمران تبرز أنوثتها على إنستجرام

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية وساحرة وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت لجين عمران مرتدية جيب طويل باللون البسج وعليه قميص باللون الأبيض وبأكمام طويلة وقامت بربط نهايته على خصرها، مع اختيار حذاء باللون الأبيض وحقيبة باللون البيج، وهو ما أبرز من أنوثتها.
وقامت لجين عمران بترك شعرها منسدل عبر كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة مع ترك بعض خصلات على وجهها وقامت بإختيار قبعة باللون الأبيض من الخصو على رأسها، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الروز، مع وضع الكحل الاسود والماسكارا لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، واختارت قرطين واساور باللون الفضي وساعة يد باللون الذهبي مع نظارة شمسية ميرور، وهو ما إعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.
ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج صباح الخير يا عرب، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.
وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».
وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تليفزيون البحرين.
وعملت عمران في تليفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم بي سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.
وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.
ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.
وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.
ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة زهرة الخليج.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..