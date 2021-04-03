توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3/4/2021

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 03 ابريل- نيسان 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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برج الحمل
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة والمفرحة جدًا، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل
عاطفيًا: تشعر بروعة الجوّ ولن تتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما
صحيًا: تحب الطعام وهذا ما يؤدي بك إلى زيادة في الوزن، فكن حريصًا على صحتك
برج الثور
مهنيا: تشع بريقًا و تلاقي جهودك ثمارها وتُؤمَّن لك فرص جيدة لمشاريع تحلم بها وتريد تحقيقها لتثبت كفاءتك
عاطفيًا: تتخلص من الهواجس التي تدفعك إلى التشكيك في حب الشريك والوقوع ضحية بعض الأوهام التي تسيطر عليك
صحيًا: في غمرة الجهود الفائقة تنسى حق جسدك عليك وتقصر في العناية بصحتك، لذا من الأفضل تخصيص وقت كاف للراحة
برج الجوزاء
مهنيًا: تجنّب كل انواع التحديات وكُن متحفّظًا جدًّا، أحِط نفسك بالمحبّين، ثمة ما يشير إلى مشكلات شخصية يجب ألاّ تزعزع توازنك
عاطفيًا: تستفيد من ارتياح الشريك إليك وربما تحصل منه على ما لم تتوقعه، وتمضيان معًا أمتع الأوقات الرومانسية وأجملها
صحيًا: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية
برج السرطان
مهنيًا: تشعر بارتياح لدى تعاملك مع الناس بعد معاناة سابقة، لن تظل وحيدًا ولن تتعثّر خطواتك بعد اليوم بفضل دعم الزملاء
عاطفيًا: كيف يناقضك الحبيب وأنت الذي قدمت له الدعم المطلق في السابق؟ لا داعي إلى الاستسلام أو الانجراف وراء أفكارك السود
صحيًا: ضعف عصبي، وتمر هذا اليوم بفترة قلق قد تؤدي على الأرجح إلى اضطرابات في الكبد
برج الاسد
مهنيًا: قد تتعرّض لضغوط من قبل زملاء أو من بعض المسؤولين أو الإداريين، هذا بالإضافة الى المزاج المتقلّب والانفعال السائد
عاطفيًا: الجو العام مريح وقد يحمل إليك مفاجآت على الصعيدين الشخصي والعاطفي، تطير بعدها من الفرح وتتقرب من الشريك أكثر فأكثر
صحيًا: تتمتع ببنية قوية لكنك شره في الأكل وتحب الأطعمة الدسمة والمشروبات ما يسبب لك حساسية في الكبد
برج العذراء
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن نجاح مهني يحتاج إلى دعم، أو عن ارتباط يثير بعض الإشكالات مع الزملاء، لكن سرعان ما تتوضح الأمور
عاطفيًا: قد تشعر ببعض القلق والانزعاج، ليس بسبب الحبيب، بل بسبب الهواجس المهنية الضاغطة التي توتر أجواءك العاطفية
صحيًا: تكون مزاجيًا ومتقلبًا هذا اليوم، امنح نفسك قسطًا من الراحة التي تستحقها بعد التعب المضني
برج الميزان
مهنيًا: لا تجازف بما تملك إطلاقًا، وأنصح لك تقديم بعض التنازلات التي يمكن أن تساه في حل المشاكل العالقة منذ مدة
عاطفيًا: أعد النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت سابقًا تحفّظ الحبيب أو استياءه، وأوضح له وجهة نظرك بصراحة فتكسبه
صحيًا: تواجه بعض التشنّجات اليوم، وإمكان تعرض احد المقربين لحادث كبير
برج العقرب
مهنيًا: تواجه بعض الارتباك وضرورة إنجاز عمل بلا تسويف وتجبر على الاعتذار عن تلبية بعض الدعوات حتى لو كانت من أقرب المقربين
عاطفيًا: قد تفكر في تغيير ما وفي إجراء يتطلّب الكثير من الشجاعة للمحافظة على العلاقة سليمة طالما تعيش والحبيب تحت سقف واحد
صحيًا: إذا حددت لنفسك أهدافًا أساسية لتحافظ على صحة سليمة فابدأ بتحقيقها قبل فوات الأوان
برج القوس
مهنيًا: كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العمل، وأي تردّد تداعياته لن تكون خطرة على مستقبلك
عاطفيًا: الإخلاص هو عنوان الأيام المقبلة مع الشريك، وهذا ما يخلق بينكما أجواء من الراحة والسعادة اللامتناهية التي تبقي العلاقة مستقرة
صحيًا: الخوف من الإصابة بالتهابات حادة لا يزال يسيطر على نفسيتك، لكن الأمر لا يتطلب الخوف إلى هذا الحد
برج الجدي
مهنيًا: تظهر عن مواهب كثيرة وقدرات متنوّعة ولا سيّما على الصعيد الاداري والتنظيمي وتطمح الى المزيد من العطاء والمثابرة
عاطفيًا: تلاقي تفهمًا كاملًا من الحبيب، وإذا كنت مرتبطًا تصطلح بعض الأمور
وتهدأ المشاكل وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية بينكما
صحيًا: تجنّب الإرهاق قدر المستطاع وكل ما من شأنه أن يزيد عليك الضغوط النفسية
برج الدلو
مهنيًا: قد تواجه حالة توتر مع احد الزملاء، حاذر الخلافات الشخصية
التي قد تسبب لك الالتباس في بعض الأمور الدقيقة التي يمكن أن ثير المشاكل
عاطفيًا: كُن معتدلًا في تصرّفاتك ولكن في الوقت نفسه كن حريصًا على إظهار المودّة
والاحترام للحبيب الذي لا يفارقك لحظة طالما أنت قربه
صحيًا: لا تبالغ في انفعالاتك السلبية بل حاول تجنّب الخلافات كليًّا هذا اليوم
برج الحوت
مهنيًا: قد تسامح على تأخيرك أو ربما تتلقى مساعدة غير منتظرة أو مكافأة تعوّض عن خسائر سابقة
عاطفيًا: تبدو تحرّكاتك وحماستك في أوجها، وتبدي استعدادًا للقيام بأمور مستحيلة لإرضاء الشريك فقط، لأنه في نظرك يستحق كل شيء
صحيًا: حاول جهدك أن تكون متمالك الأعصاب هادئًا ومترويًا ومتماسكًا