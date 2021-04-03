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أخبار العالم

العراق... الموصل تشهد عملية ولادة نادرة لطفل بثلاث أعضاء تناسلية

السبت 03/أبريل/2021 - 08:38 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

 شهدت مدينة عراقية، الجمعة، ولادة نادرة من نوعها في العالم، ولا تتكرر إلا بنسبة واحد إلى نحو 6 ملايين ولادة، بحسب الإحصائيات العالمية.

وكتبت عن الواقعة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي ذكرت أن أحد مستشفيات مدينة الموصل، شمال العراق، شهد ولادة ذكر بتشوه خلقي تمثل بوجود 3 أعضاء تناسلية.  

وأشارت الصحيفة إلى أن الجراحين الذين أشرفوا على ولادة الطفل العراقي قاموا باستئصال عضوين تناسليين.

وأشار تقرير نشرته مجلة "الجراحة" الطبية إلى أن طفلا من بين كل 5 إلى 6 ملايين، يولدون بأكثر من عضو تناسلي، إلا أن حالة الطفل العراقي هي الأولى من نوعها.  

وسجلت الهند في العام 2015 ولادة مشابهة للطفل العراقي، إلا أن الخبراء لم يتمكنوا من التحقق من الأمر، كما لم يتم ذكرها في مجلة طبية موثوقة.

ودرس الباحثون حالة الطفل العراقي لمعرفة سبب هذه الولادة النادرة، وتأثير الأدوية التي أخذتها الأم أثناء حملها، أو وجود تاريخ عائلي من التشوهات الجينية، غير أن الباحثين أشاروا إلى أنهم لم يتوصلوا إلى السبب وراء هذه الظاهرة الغريبة.  

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