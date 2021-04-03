بمشاركة 19 مدربا من مصر.. رمال الصحراء العربية تقهر ثلوج أوروبا في الجري على الجليد

انطلقت أعمال الدورة التدريبية الأساسية لرياضة الجري على الجليد للأولمبياد الخاص الدولى، والتى ينظمها الأولمبياد الخاص الكويتى برعاية الرئاسة الإقليمية بمشاركة مدربين من 13 دولة عربية هم، مصر، وقطر، والكويت، والإمارات، والمغرب، والسعودية، والجزائر، والعراق، وفلسطين، والأردن، ولبنان، وليبيا، والسودان، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.









وتأتى هذه الدورة في إطار الدورات التدريبية التى أقرها المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمى، لعام 2021، واستكمالا للدورات التدريبية التى أقيمت عام 2020 على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم.









وتعد رياضة الجري على الجليد إحدى الرياضات التى سوف تشهدها الألعاب العالمية الشتوية التى ستقام فى كازان الروسية 2022.







ويحرص الأولمبياد الخاص المصرى برئاسة المهندس هانى محمود والدكتور باسم التهامى، المدير الوطنى، على تكوين قاعدة كبيرة من المدربين فى مختلف الرياضات التى تشهدها الألعاب والمسابقات الخاصة بالأولمبياد الخاص، وحرصهم على مشاركة مصر فى تلك الدورات التدريبية.









ويمثل مصر فى تلك الدورة 19 مدربا هم عمرو عبد الباسط، أحمد يونس محمود، ياسر شبل، صلاح الدين عبد الوهاب، إسماعيل أحمد، حسين مصطفى، صفاء محمد، محمد نصر، بهاء يوسف، عمرو حجازى، تامر بشر، مروة زكي، إسلام قنديل، سمر رشاد، أطهر قطري، عمرو عبد البسط، أمير السيد خضر، يوسف رمضان، مصطفى سيد.







ويقوم الخبير العالمى فى رياضة الجري على الجليد سليفستر بولك بإلقاء المحاضرات بشقيها النظري والعملي.





وأعرب الخبير العالمي فى رياضة الجري على الجليد، عن انبهاره خلال المحادثات التنسيقية للدورة مع كل من الدكتور عماد محيى الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، وشريف الفولي، مدير عام الألعاب والمسابقات، عندما علم بطريقة تدريب لاعبى الأولمبياد الخاص بالمنطقة وعدم وجود الثلوج إلا فى دولتين أو ثلاثة فقط.









وعندما استعرض بولك نتائج دول المنطقة فى تلك الرياضة خلال الألعاب العالمية الشتوية الماضية، وآخرها العاب النمسا 2017، وحجم الميداليات التى حققها لاعبو المنطقة، وعرف أن اللاعبين يقومون بالتدريب على رمال الصحراء العربية وهى منتشرة فى جميع دول المنطقة، قال: "الرمال العربية قهرت ثلوج أوروبا".