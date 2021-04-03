عمرو أديب لـ زاهي حواس: الأهلي مش بيأثر فيه لا لعنة فراعنة ولا رومانيين.. فيديو

علق الإعلامى عمرو أديب مازحًا لـ زاهى حواس، وزير الاثار الاسبق، عن تعادل النادى الأهلى اليوم مع المريخ السودانى وتأهله للدور الثمانية لبطولة الأمم الأفريقية قائلًا: برغم كل اللى حصل اليوم لكن ولا لعنة الفراعنة ولا أى شئ يمكن يأثر على النادى الأهلى.

وقال زاهى حواس خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية"، :أنا أهلاوى ..لكن بتمنى أن الزمالك يكسب النهارده برضه ، وأكمل:أنا جاى مرعوب منك لا الزمالك يتغلب وتنكد علينا.

قال عمرو أديب مازحا: ما تترعبش على الأهلى.. ده ما بيأثرش فيه لعنة فراعنة ولا رومانييين حاجة أبدا وماشى زى القطر.

وصعد النادي الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم تعادله أمام المريخ السوداني بهدفين لمثلهما خلال اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم على أرض ملعب المريخ ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا