ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيفية التخلص من البثور تحت الجلد

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:01 ص
طرق للتخلص من بثور
طرق للتخلص من بثور الجلد
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يعاني الكثير من الأشخاص من البثور تحت الجلد ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها الهرمونات.. كشف موقع هيلثي عن بعض الطرق الشائعة لعلاج البثور تحت الذقن أو الذقن

العلاج الطبي
هناك العديد من خيارات العلاج الطبي المتاحة ؛ ومع ذلك ، قد يوصيك طبيبك بأفضل ما يناسبك، تتضمن بعض الخيارات ما يلي:

1. المضادات الحيوية

  يمكن إعطاء المضادات الحيوية عن طريق الفم لتقليل الشدة ومنع تفاقم الحالة.

2. المراهم الموضعية

هناك العديد من الكريمات والمواد الهلامية والمراهم المتاحة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب ، وفتح المسام ، وتقليل الاحمرار ، وما إلى ذلك.

3. العلاج بالليزر أو العلاج بالضوء

أحد أكثر خيارات العلاج فعالية لعلاج حب الشباب الخفيف إلى المتوسط ​​هو العلاج بالليزر أو العلاج بالضوء. هذه الطريقة غير الجراحية لعلاج حب الشباب تقتل البكتيريا وتساعد في تقليل التهاب الجلد.

4. حبوب منع الحمل

إذا كان هناك خلل هرموني حاد ، قد يصف لك الطبيب حبوب منع الحمل لتنظيم الخلل الهرموني الذي يؤدي إلى ظهور حب الشباب على الذقن.

5. الاستخراج الجراحي

في بعض الأحيان ، قد يصبح حب الشباب كيسي وقد تصبح العقيدات كبيرة ، مما قد يؤدي إلى ألم شديد. في ظل هذه الظروف ، قد يوصي الطبيب بالإزالة الجراحية لحب الشباب.

6. التقشير الكيميائي

يمكن لأخصائي العناية بالبشرة المؤهل أو الطبيب إجراء هذا العلاج الذي يتضمن تقليل ظهور حب الشباب وندبات حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء باستخدام التقشير الكيميائي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لكل الأنواع .. طرق بسيطة لعلاج حب الشباب

علاج الدوالي بالليزر وتكلفتها في مصر

في دقائق وبأبسط المكونات.. تخلصي من المسام الواسعة بوجهك في البيت

تبطئ علامات الشيخوخة.. تعرف على فوائد الفراولة الجمالية

طريقة علاج السواد تحت العين لجميع الأعمار

ترشيحاتنا

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

أحلى من المحلات.. طريقة عمل شكلمة في المنزل

أخبار الفن.. حقيقة مشاركة نسمة محجوب بتترات رمضان.. عمرو يوسف يعلق على موكب المومياوات.. كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي

منة فضالي عن خالد النبوي : الثقافة والاحترام والرقي

فوز الزمالك على المولودية .. كارتيرون يؤكد عقدته التاريخية لأندية الجزائر

الأهلي يتدرب بدون راحة استعدادا لـ سيمبا التنزاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة