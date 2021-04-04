كيفية التخلص من البثور تحت الجلد

يعاني الكثير من الأشخاص من البثور تحت الجلد ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها الهرمونات.. كشف موقع هيلثي عن بعض الطرق الشائعة لعلاج البثور تحت الذقن أو الذقن

العلاج الطبي

هناك العديد من خيارات العلاج الطبي المتاحة ؛ ومع ذلك ، قد يوصيك طبيبك بأفضل ما يناسبك، تتضمن بعض الخيارات ما يلي:

1. المضادات الحيوية

يمكن إعطاء المضادات الحيوية عن طريق الفم لتقليل الشدة ومنع تفاقم الحالة.

2. المراهم الموضعية

هناك العديد من الكريمات والمواد الهلامية والمراهم المتاحة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهاب ، وفتح المسام ، وتقليل الاحمرار ، وما إلى ذلك.

3. العلاج بالليزر أو العلاج بالضوء

أحد أكثر خيارات العلاج فعالية لعلاج حب الشباب الخفيف إلى المتوسط ​​هو العلاج بالليزر أو العلاج بالضوء. هذه الطريقة غير الجراحية لعلاج حب الشباب تقتل البكتيريا وتساعد في تقليل التهاب الجلد.

4. حبوب منع الحمل

إذا كان هناك خلل هرموني حاد ، قد يصف لك الطبيب حبوب منع الحمل لتنظيم الخلل الهرموني الذي يؤدي إلى ظهور حب الشباب على الذقن.

5. الاستخراج الجراحي

في بعض الأحيان ، قد يصبح حب الشباب كيسي وقد تصبح العقيدات كبيرة ، مما قد يؤدي إلى ألم شديد. في ظل هذه الظروف ، قد يوصي الطبيب بالإزالة الجراحية لحب الشباب.

6. التقشير الكيميائي

يمكن لأخصائي العناية بالبشرة المؤهل أو الطبيب إجراء هذا العلاج الذي يتضمن تقليل ظهور حب الشباب وندبات حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء باستخدام التقشير الكيميائي.