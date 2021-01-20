بمكون واحد من مطبخك.. اقضي على بثور الوجه فى الحال

تعانى بعض الفتيات من مشكلة بثور الوجه ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها البشرة الدهنية وحب الشباب الذي يترك بثورا بالوجه بعد الشفاء منه، لذلك تقدم لك حيلة بمكون واحد فقط من مطبخك يقضي على بثور الوجه فى الحال.





بالليمون طريقة تجفيف البثور يحتوي الليمون أيضًا على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للميكروبات تقضي على البكتيريا المسببة لحب الشباب لتمنحك بشرة مشرقة.





ماذا تحتاجين:

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

وسادة قطنية



طريقة الاستعمال:

اغمسى قطعة القطن في عصير الليمون.

ضع الضمادة القطنية على المنطقة المصابة.

اتركيه على الوجه لمدة 10-15 دقيقة.

أزيلى الضمادة القطنية من البثور على واشطف وجهك جيدًا.