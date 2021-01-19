الطفح الجلدي على البشرة الداكنة وعلاجاتها

يظهر الطفح الجلدي بشكل مختلف على ألوان البشرة المختلفة على سبيل المثال ،يبدو الطفح الجلدي الحراري على الجلد الداكن مثل سلسلة من البقع الرمادية أو البيضاء ، بينما تصفها العديد من المصادر الطبية بأنها حمراء.





يُنصح عمومًا بالاتصال بالطبيب بشأن أي طفح جلدي يستمر لأكثر من أسبوع و الجلد للمجتمع اللون توفر قاعدة بيانات من الأمراض الجلدية والتناسلية في الولايات المتحدة الذين لديهم خبرة علاج الحالات في الأشخاص ذوي البشرة الملونة.





الطفح الجلدي على الجلد الملون

يختلف مظهر الطفح الجلدي باختلاف لون البشرة. على الجلد الملون ، قد يكون الطفح الجلدي أرجوانيًا أو رماديًا أو أبيض - بينما غالبًا ما تصف النصوص الطبية هذه الطفح الجلدي بأنها حمراء. قد يظهر بعض الاحمرار ، ولكن ليس كثيرًا في العادة.





هذا بسبب الميلانين ، وهو جزيء يمنح الجلد والشعر لونهما. بشكل عام ، كلما زاد الميلانين في جلد الشخص ، كلما كان لون بشرته أغمق. يؤثر على كيفية تفاعل الجلد مع ضوء الشمس والتلف والحالات الصحية التي تسبب الطفح الجلدي.





بعض الأطباء غير مدركين لكيفية ظهور الأمراض الجلدية على البشرة الداكنة. وجدت دراسة أجريت عام 2018 على أربعة كتب طبية رئيسية أن درجات البشرة الداكنة كانت ناقصة التمثيل في الصور.





أفاد مؤلفو الدراسة أنه في ذلك الوقت ، كان 20.4 ٪ من سكان الولايات المتحدة من السود ، فإن 4.5 ٪ فقط من الصور في الكتب المدرسية أظهرت أشخاصًا ذوي بشرة داكنة. يقترحون أن هذا على الأرجح مثال على التحيز العنصري في نظام الرعاية الصحية .





طفح الحرارة

الطفح الجلدي الناتج عن الحرارة والطفح الجلدي العرقي والحرارة الشائكة كلها أسماء شائعة للدخنيات ، وهي حالة جلدية تحدث عندما تنسد قنوات العرق بالجلد.





تشمل أعراض الطفح الحراري ما يلي:





بثور صغيرة بارزة على الجلد

تورم

حكة

على الجلد الداكن ، قد تكون البثور رمادية أو بيضاء.





غالبًا ما يحدث هذا الطفح الجلدي بسبب الحرارة والرطوبة ، لكن التمارين المكثفة والملابس غير القابلة للتنفس والضمادات الطبية يمكن أن تسببه أيضًا. تتحسن الحالة عادةً في غضون يوم إلى يومين يمكن أن يساعد التبريد ، وارتداء المزيد من الملابس التي تسمح بمرور الهواء ، وتغيير الضمادات أو إزالتها ، إذا أوصى بذلك.





الأكزيما

تسبب الإكزيما بقعًا من الجلد الجاف والمثير للحكة ، وقد تكون المنطقة المصابة أيضًا قشرية أو متقشرة. إذا كان الجلد جافًا جدًا ، فقد يتشقق أو ينزف.

في درجات لون البشرة الداكنة ، قد تكون بقع الأكزيما حمراء أو وردية أو أرجوانية أو أغمق من الجلد المحيط. من المرجح

أيضًا أن تتشكل الأكزيما بطرق معينة لدى الأشخاص ذوي البشرة الملونة. على سبيل المثال ، هناك احتمال أكبر أن يكون الطفح الجلدي حطاطيًا ، ويتميز بسلسلة من النتوءات الصغيرة مثل صرخة الرعب.





هناك عدة أنواع من الأكزيما ، منها:





التهاب الجلد التماسي

يحدث هذا عندما يتلامس الجلد مع مادة مهيجة ، مثل اللبلاب السام أو النيكل أو العطر. قد يسبب الجلد حكة أو لسعًا أو حرقًا أو نفطة.





الأشخاص الذين لديهم وظائف معينة أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجلد التماسي. قد تتضمن هذه الوظائف الاتصال المنتظم بالمواد الكيميائية أو الطعام أو الماء. قد يشمل الأشخاص المعرضون لخطر أكبر ما يلي:





التجميل

عمال الرعاية الصحية

سباكين

الناس الذين يعملون في المطابخ

يُعد تجنب ملامسة المحفز ، مثل مادة كيميائية معينة ، هو أفضل طريقة. يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أيضًا وصف المنتجات التي يمكن أن تساعد في إجراء اختبار حساسية الجلد لتحديد المسبب.





مرض في الجلد

التهاب الجلد التأتبي هو أكزيما بدون سبب واضح. الشرط غالبا ما يبدأ في مرحلة الطفولة وقد لا تستمر في مرحلة البلوغ. في الولايات المتحدة ، يبدو أنه أكثر شيوعًا بين الأمريكيين الأفارقة والأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ من المجموعات الأخرى.

لا يوجد علاج لالتهاب الجلد التأتبي ، ولكن هناك طرق للتخفيف ومنع الطفح الجلدي من التكون.

يتضمن هذا عادةً استخدام مرطب غير مهيج بانتظام بعد الاستحمام أو الاستحمام. من المهم أيضًا تجنب المنتجات المعطرة ومسببات الحساسية الغذائية والأقمشة المهيجة ، مثل الصوف. بالإضافة إلى ذلك ، قد يحتاج الشخص إلى كورتيكوستيرويد موضعي ، يمكن أن يوصي به الطبيب أو يصفه.





صدفية

الصدفية هي حالة التهابية طويلة الأمد تسبب بقع سميكة من الجلد. على الجلد الملون ، قد تكون هذه البقع حمراء أو بنفسجية ولها طبقة عليا من القشور الفضية أو الرمادية.

في الولايات المتحدة ، تعتبر الصدفية أكثر شيوعًا عند الأشخاص البيض أكثر من السود. ومع ذلك ، في الأشخاص ذوي البشرة السمراء ، من المرجح أن تغطي مناطق أكبر من الجسم.

يمكن أن تؤثر الصدفية على الأظافر وكذلك الجلد ، كما يعاني جزء كبير من المصابين بالصدفية من التهاب المفاصل .

لا يوجد علاج ، لكن من الممكن إدارة الأعراض. من بين مجموعة الخيارات:

الكالسيتريول ، ويسمى أيضًا كالسيبوترين ، وهو شكل اصطناعي من فيتامين د

الأدوية البيولوجية عن طريق الفم أو الحقن

العلاجات الموضعية ، مثل كريمات الكورتيكوستيرويد

ترطيب

العلاج بالضوء فوق البنفسجي