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أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:30 م
علاج الطفح الجلدي
علاج الطفح الجلدي والجفاف
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نهى هجرس
رياح الشتاء الباردة ليست جيدة تمامًا لبشرتك، ومع ازدياد برودة الشتاء، تصبح مشاكل الجلد أكثر تكرارا، وهذا يعني أنه مع دخول الشتاء بشكل أقوى، فأنت بحاجة إلى تحسين العناية بالبشرة، تعتبر البشرة الجافة مشكلة شائعة للعناية بالبشرة خلال فصل الشتاء.


وعندما تصبح مشكلة البشرة الجافة شديدة، فإنها تؤدي إلى الحكة والاحمرار والتهيج، يتطور إلى طفح جلدي، إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المحدد، يمكن أن يزعجك الطفح الجلدي الشتوي طوال الموسم، ويمكن التعامل مع بعض العلاجات المنزلية السهلة والسريعة. 


أبرز طرق علاج الطفح الجلدي وجفاف البشرة في الشتاء
 قدم موقع "boldsky" أبرز طرق علاج الطفح الجلدي وجفاف البشرة في الشتاء.


- حمام الشوفان
يزيل تقشير الجلد الطبقة العلوية الجافة والميتة من الجلد ويجدد بشرتك، مما يمنحك بعض الراحة من الطفح الجلدي الشتوي، دقيق الشوفان مقشر طبيعي للبشرة يقشر بشرتك دون أن يتسبب في تهيجها، تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في دقيق الشوفان على تهدئة بشرتك أيضًا.


- خيار
يحتوي الخيار على محتوى مائي، وله تأثير مبرد ومهدئ على الجلد، وبالتالي يوفر الراحة من الحكة والتورم الناتج عن الطفح الجلدي الشتوي.


- التدليك بالزيت
يعمل الزيت الطبيعي كمطريات للبشرة لتغذيتها وترطيبها، يعد تدليك بشرتك بانتظام بهذه الزيوت أحد أفضل الطرق وأكثرها فعالية لمحاربة الطفح الجلدي الشتوي. 


- الفازلين
يوفر الفازلين طبقة واقية لبشرتك تساعد على حبس الرطوبة في الجلد ومنعها من طقس الشتاء القاسي، لذلك، فهو علاج رائع للطفح الجلدي في فصل الشتاء.


- العسل
العسل اللذيذ هو الحل الوحيد للعديد من مشاكل بشرتك، له خصائص مطريات ممتازة للحفاظ على رطوبة بشرتك، تعمل الخصائص المضادة للالتهابات في العسل على تهدئة الحكة والتهيج الناجم عن الطفح الجلدي الشتوي. 

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