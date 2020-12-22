أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة

- التدليك بالزيت



يعمل الزيت الطبيعي كمطريات للبشرة لتغذيتها وترطيبها، يعد تدليك بشرتك بانتظام بهذه الزيوت أحد أفضل الطرق وأكثرها فعالية لمحاربة الطفح الجلدي الشتوي.

- الفازلين

يوفر الفازلين طبقة واقية لبشرتك تساعد على حبس الرطوبة في الجلد ومنعها من طقس الشتاء القاسي، لذلك، فهو علاج رائع للطفح الجلدي في فصل الشتاء.

يوفر الفازلين طبقة واقية لبشرتك تساعد على حبس الرطوبة في الجلد ومنعها من طقس الشتاء القاسي، لذلك، فهو علاج رائع للطفح الجلدي في فصل الشتاء.

العسل اللذيذ هو الحل الوحيد للعديد من مشاكل بشرتك، له خصائص مطريات ممتازة للحفاظ على رطوبة بشرتك، تعمل الخصائص المضادة للالتهابات في العسل على تهدئة الحكة والتهيج الناجم عن الطفح الجلدي الشتوي.