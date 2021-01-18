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مرأة

وداعا لجميع مشاكل البشرة بهذه الفاكهة المذهلة

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:29 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
إذا كنت تعانين من فقدان نضارة البشرة، يمكنك علاج مشاكل البشرة بمكون واحد من مطبخك وهو الرمان الذي يحتوي على جميع المعادن والفيتامينات اللازمة لجسم الإنسان، ويساعد في الحفاظ على مرونة الجلد عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين.. إنه فيتامين E الموجود في الرمان والذي يكافح ضعف الجذور الحرة ، ويعزز مقاومة البشرة لأشعة الشمس ، ويمنع ظهور التجاعيد ويقللها.

ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكننا صنع أقنعة للوجه من شاي الرمان للمساعدة في حل مشاكل الجلد المختلفة ، مثل مكافحة التجاعيد وإزالة البثور وتفتيح البشرة وغيرها الكثير.

الرمان لإشراق بشرتك
تساعد الفيتامينات الموجودة في  الرمان في تجديد شباب الجلد والحفاظ على نضارة البشرة. كما أنه يساعد في جعل بشرتك أقل إجهادًا، وبالتالي الحفاظ على بشرتك منتعشة. يمكنك الحصول على بشرة متوهجة على الفور مع هذا العلاج المنزلي.

مكونات:
1 حبة رمان
1 كوب ماء

كيفية تطبيقه :
نقطع الرمان إلى قطع صغيرة ونهرسها لعمل عجينة. ضعي هذا على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة ، اغسليه بالماء البارد. يمكنك ملاحظة الاختلاف في الاستخدام الأول نفسه.

الرمان لتفتيح البشرة
هذا القناع الطبيعي للوجه جيد لتلاشي البقع الداكنة وإزالة العيوب وتفتيح البشرة الباهتة. يمكن استخدام هذا القناع المشرق مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

مكونات:
رمان
3 ملاعق كبيرة من الزبادي

كيفية تطبيقه :
تحتاجين إلى حبة رمان ناضجة. يُقشر الرمان ويُقطع إلى قطع صغيرة. امزجي القطع في الخلاط لعمل عجينة. أضيفي 3 ملاعق صغيرة من الزبادي إلى المعجون واخلطيها جيدًا. ضعي هذا المزيج السميك على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة ، اشطفيه بالماء الفاتر.

لعلاج البشرة الجافة
تساعد العوامل المرطبة في الرمان في الحفاظ على ترطيب الجلد بشكل طبيعي. يمنحك هذا بشرة ناعمة ومرطبة وصحية المظهر إذا تم استخدامه بانتظام.

مكونات:
رمان
1 ملعقة شوفان
1 ملعقة عسل
1 ملعقة من صفار البيض

كيفية تطبيقه :
اهرسي ثمرة الرمان. امزجي دقيق الشوفان لعمل مسحوق. أضيفي هذا إلى الرمان المهروس. بعد ذلك ، اخلطيها جيدًا بإضافة 1 ملعقة عسل و 1 صفار بيضة. ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة. اشطفه بعد 15 دقيقة بالماء البارد واتركيه حتى يجف. كرري هذا مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أسرع وأفضل.
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