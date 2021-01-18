وداعا لجميع مشاكل البشرة بهذه الفاكهة المذهلة

الرمان لإشراق بشرتك

الرمان لتفتيح البشرة



كيفية تطبيقه :

تحتاجين إلى حبة رمان ناضجة. يُقشر الرمان ويُقطع إلى قطع صغيرة. امزجي القطع في الخلاط لعمل عجينة. أضيفي 3 ملاعق صغيرة من الزبادي إلى المعجون واخلطيها جيدًا. ضعي هذا المزيج السميك على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة ، اشطفيه بالماء الفاتر.



لعلاج البشرة الجافة

تساعد العوامل المرطبة في الرمان في الحفاظ على ترطيب الجلد بشكل طبيعي. يمنحك هذا بشرة ناعمة ومرطبة وصحية المظهر إذا تم استخدامه بانتظام.



مكونات:

رمان

1 ملعقة شوفان

1 ملعقة عسل

1 ملعقة من صفار البيض



كيفية تطبيقه :

اهرسي ثمرة الرمان. امزجي دقيق الشوفان لعمل مسحوق. أضيفي هذا إلى الرمان المهروس. بعد ذلك ، اخلطيها جيدًا بإضافة 1 ملعقة عسل و 1 صفار بيضة. ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة. اشطفه بعد 15 دقيقة بالماء البارد واتركيه حتى يجف. كرري هذا مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أسرع وأفضل.

