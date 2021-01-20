المكون السحري لعلاج جميع مشاكل البشرة

تشعر أغلب الفتيات المراهقات وغيرهن بالاحراج الشديد نتيجة لانتشار حب الشباب بالبشرة ومشاكل اخري لعدم توحد اللون وغيرها وبثور الوجه والهالات السوداء ووجود بقع داكنة وغيرها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك حلا سحريا يعالج جميع مشاكل البشرة.

قدم موقع "بولد سكاى" خطوات عمل ماسك قادر على علاج مشاكل البشرة والحبوب والالتهابات بشكل سريع للحصول على افضل اطلالة .



مكونات الماسك:

½ ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة كبيرة جل صبار

طريقة استخدام الماسك :

اخلطي جل الصبار مع الكركم جيدا.

ضعى الخليط على المنطقة المصابة.

اتركيه على بشرتك حوالي 10 دقائق.

اغسليه بالماء العادي وجففى بشرتك جيدا