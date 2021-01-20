ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

المكون السحري لعلاج جميع مشاكل البشرة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:00 ص
المكون السحري لعلاج
المكون السحري لعلاج جميع مشاكل البشرة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

تشعر أغلب الفتيات المراهقات وغيرهن بالاحراج الشديد نتيجة لانتشار حب الشباب بالبشرة ومشاكل اخري لعدم توحد اللون وغيرها وبثور الوجه والهالات السوداء ووجود بقع داكنة وغيرها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم لك حلا سحريا يعالج جميع مشاكل البشرة.

قدم موقع "بولد سكاى" خطوات عمل ماسك قادر على علاج مشاكل البشرة والحبوب والالتهابات  بشكل سريع للحصول على افضل اطلالة .

مكونات الماسك:

½ ملعقة صغيرة كركم
2 ملعقة كبيرة جل صبار

طريقة استخدام الماسك :

اخلطي جل الصبار مع الكركم جيدا.
ضعى الخليط على المنطقة المصابة.
اتركيه على بشرتك حوالي 10 دقائق.
اغسليه بالماء العادي وجففى بشرتك جيدا

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نوع مهمل من الزيوت يخلصك من حب الشباب فى لمح البصر

نوع مهمل من الزيوت يخلصك من كافة مشاكل البشرة والشعر

بمكونات منزلية.. اعرفي إزاي تتخلصي من جفاف الجلد في الشتاء

يعالج حب الشباب.. حققي حلم الجمال بـ 4 وصفات من الطماطم

بدون كريمات باهظة.. أسرع حيل تخلصك من البقع الداكنة

وصفات بسيطة ومتوفرة.. 5 مكونات طبيعية لـ علاج جفاف اليدين

ترشيحاتنا

خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

قمة خارج التوقعات.. يوفنتوس يتحدى نابولي على كأس السوبر الإيطالي

هل يعاقب الزمالك أشرف بن شرقي بعد واقعة استبداله أمام الجونة؟.. أشرف قاسم يرد

مواعيد مباريات الدور الرئيسي في مونديال اليد

اليوم ..مصر تقص شريط الدور الرئيسي لمونديال اليد بمواجهة الاتحاد الروسي

طفل ينقذ 3 أرواح بموته.. ووالده يزف جثته بحفل عسكري | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور