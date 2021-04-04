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مرأة

بالزعتر والكريمة.. طريقة مبتكرة لـ عمل الدجاج

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:35 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
تبحث الكثير من ربات المنزل عن الوصفات والطرق المبتكرة لتحضير الدجاج، لذا قدم الشيف شربيني ببرنامج  الشيف طريقة عمل  دجاج بالزعتر والكريمة بأسهل الخطوات.

مقادير دجاج بالزعتر والكريمة
4 صدور دجاج  مخلية ومنزوعة الجلد
1 ملعقة كبيرة زبدة 
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون 
ربع كوب لحمة مفرومة 
2 ثمرة بصل أخضر  مفرومة ناعمة
2 فص ثوم مفروم 
بصل مفروم 
1 ونصف كوب كريمة طبخ 
ثلاثة أرباع كوب مرق دجاج.
ملح وفلفل أسود  حسب الرغبة.
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة أوريجانو 1
ملعقة كبيرة مستردة

للتقديم
مكرونة 

طريقة تحضير دجاج بالزعتر والكريمة
-تسلق المكرونة في حلة
-تقطع صدور الدجاج إلى شرائح
- يشوح البصل المفروم مع الثوم المفروم في الزبدة على النار ثم تضاف شرائح الدجاج و يقلب جيدا ثم يضاف مكعب المرقة و تترك حتى نصف الطهي
-ترفع شرائح الدجاج من على النار ثم في نفس الطاسة تضاف اللحمة المفرومة و الأوريجانو و البابريكا و الملح و الفلفل الاسود
-تضاف المستردة إلى خليط اللحمة المفرومة و القليل من الماء
-في طاسة يشوح البصل الأخضر المفروم في زيت زيتون على النار ثم تضاف البابريكا والأوريجانو والملح والفلفل الأسود ثم تضاف شرائح الدجاج والكريمة وتقلب جيدا
-تضاف خليط الدجاج وخليط اللحمة المفرومة الى المكرونة المسلوقة وتزين بالبقدونس وتقدم ساخنة
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