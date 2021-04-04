بالزعتر والكريمة.. طريقة مبتكرة لـ عمل الدجاج

مقادير دجاج بالزعتر والكريمة

4 صدور دجاج مخلية ومنزوعة الجلد

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

ربع كوب لحمة مفرومة

2 ثمرة بصل أخضر مفرومة ناعمة

2 فص ثوم مفروم

بصل مفروم

1 ونصف كوب كريمة طبخ

ثلاثة أرباع كوب مرق دجاج.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة أوريجانو 1

ملعقة كبيرة مستردة





للتقديم

مكرونة





طريقة تحضير دجاج بالزعتر والكريمة

-تسلق المكرونة في حلة

-تقطع صدور الدجاج إلى شرائح

- يشوح البصل المفروم مع الثوم المفروم في الزبدة على النار ثم تضاف شرائح الدجاج و يقلب جيدا ثم يضاف مكعب المرقة و تترك حتى نصف الطهي

-ترفع شرائح الدجاج من على النار ثم في نفس الطاسة تضاف اللحمة المفرومة و الأوريجانو و البابريكا و الملح و الفلفل الاسود

-تضاف المستردة إلى خليط اللحمة المفرومة و القليل من الماء

-في طاسة يشوح البصل الأخضر المفروم في زيت زيتون على النار ثم تضاف البابريكا والأوريجانو والملح والفلفل الأسود ثم تضاف شرائح الدجاج والكريمة وتقلب جيدا