بالزعتر والكريمة.. طريقة مبتكرة لـ عمل الدجاج

تبحث الكثير من ربات المنزل عن الوصفات والطرق المبتكرة لتحضير الدجاج، لذا قدم الشيف شربيني ببرنامج الشيف طريقة عمل دجاج بالزعتر والكريمة بأسهل الخطوات.
مقادير دجاج بالزعتر والكريمة
4 صدور دجاج مخلية ومنزوعة الجلد
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة زيت زيتون
ربع كوب لحمة مفرومة
2 ثمرة بصل أخضر مفرومة ناعمة
2 فص ثوم مفروم
بصل مفروم
1 ونصف كوب كريمة طبخ
ثلاثة أرباع كوب مرق دجاج.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة أوريجانو 1
ملعقة كبيرة مستردة
للتقديم
مكرونة
طريقة تحضير دجاج بالزعتر والكريمة
-تسلق المكرونة في حلة
-تقطع صدور الدجاج إلى شرائح
- يشوح البصل المفروم مع الثوم المفروم في الزبدة على النار ثم تضاف شرائح الدجاج و يقلب جيدا ثم يضاف مكعب المرقة و تترك حتى نصف الطهي
-ترفع شرائح الدجاج من على النار ثم في نفس الطاسة تضاف اللحمة المفرومة و الأوريجانو و البابريكا و الملح و الفلفل الاسود
-تضاف المستردة إلى خليط اللحمة المفرومة و القليل من الماء
-في طاسة يشوح البصل الأخضر المفروم في زيت زيتون على النار ثم تضاف البابريكا والأوريجانو والملح والفلفل الأسود ثم تضاف شرائح الدجاج والكريمة وتقلب جيدا
-تضاف خليط الدجاج وخليط اللحمة المفرومة الى المكرونة المسلوقة وتزين بالبقدونس وتقدم ساخنة