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رياضة

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الرجاء في الكونفيدرالية

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:28 ص
بيراميدز
بيراميدز
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عبدالله هشام
يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي، اليوم، الأحد، على مركب محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفيدرالية.

وتقام مباراة بيراميدز أمام الرجاء البيضاوي المغربي في تمام الساعة السادسة مساء ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 3

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة نجميه رمضان صبحي وعبد الله السعيد، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير، للاستمرار على قمة المجموعة الرابعة.

ومن المتوقع ان يبدأ بيراميدز المباراة  بتشكيل كالتالي : 

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: علي جبر – أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – محمد حمدي

الوسط: دونجا – عمر جابر – عبد الله السعيد

الهجوم: رمضان صبحي – إسلام عيسى – إيريك تراوري

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مسابقة الكونفيدرالية برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي صاحب المركز الثاني، بينما يحل نامنجو التنواني ثالثا ونكانا الزامبي رابعا بدون رصيد.
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