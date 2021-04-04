عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توضيح جديد من التعليم بشأن عدد اسئلة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيحا جديدا بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي المقرر عقدها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : تُعقد الامتحانات مجمعة (في شهر أبريل وشهر مايو) ، وبنفس عدد الأسئلة المقررة لكل مادة والواردة في الكتاب الدوري رقم 9 بتاريخ 2021/3/24 .

وبناءا على الكتاب الدوري المذكور سيكون عدد الاسئلة في كل مادة كالتالي :

بالنسبة لامتحانات الصف الاول الثانوي :
اللغة العربية (15 سؤال) 
 التاريخ (10 اسئلة) 
 الجغرافيا (10 اسئلة ) 
 اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)
 اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال) 
الفلسفة والمنطق ( 10 اسئلة) 
 الرياضيات (10 اسئلة)
 الكيمياء (10 اسئلة ) 
 الفيزياء (10 اسئلة) 
 الأحياء (10 اسئلة)

وبالنسبة لإمتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية :
اللغة العربية (15 سؤال) 
 رياضيات 1 (10 اسئلة) 
 رياضيات 2 ( 10 اسئلة)
 اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال) 
اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)
 الكيمياء (10 اسئلة)
 الأحياء (10 اسئلة)
الفيزياء (10 اسئلة)

وبالنسبة لإمتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة الادبية :
اللغة العربية (15 سؤال) 
التاريخ (10 اسئلة) 
 رياضيات 1 ( 10 اسئلة)
 اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال) 
الفلسفة (10 اسئلة)
علم النفس  (10 اسئلة)
اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)
الجغرافيا (10 أسئلة)

وبذلك تكون وزارة التربية والتعليم قد عدلت ما اعلنته في البيان الاول الصادر في الواحدة من ظهر اليوم ، والذي قالت خلاله أن عدد اسئلة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي المقرر عقدها في شهري ابريل ومايو ستكون ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة ، وهو ما أثار الجدل بين الطلاب واولياء امورهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن اسئلة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ستكون بنوعية اختيار من متعدد ، على أن تكون الاجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) .

وأضافت وزارة التربية والتعليم : سيزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلًا عن اصطحاب الكتاب المدرسي. 

وقالت وزارة التربية والتعليم :  تمثل متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني،  وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان  الفصل الدراسي الأول وأداء الامتحان التكميلي (في حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن  الطالب الذي تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول يُعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحان المقرر عقدة في نهاية شهر أبريل، بواقع (15) سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره (ساعة) ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلي شرط أساسي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز) بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه  بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنه فى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) في مادة أو أكثر  يكون له الحق في أداء امتحان الدور الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملًا، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.

ترشيحاتنا

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

تعليق يسري نصر الله بعد حصوله على لقاح كورونا

حقوق النواب تتفقد مشروعات حياة كريمة بالصعيد: سوهاج يتوفر بها فرص استثمارية واعدة..ومطالب بطرح حوافز لتشجيع الاستثمار

موجز السوشيال: محمد رمضان يستعرض سياراته.. وشريف منير في غرفة العمليات

رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق يكشف تورط إسرائيل فى مخطط ضد المملكة

مجلة فرنسية: موكب المومياوات عرض غير مسبوق لملوك الفراعنة في شوارع القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

مستشار السيسي يكشف تفاصيل الموجة الثالثة لكورونا والأعراض الجديدة.. فيديو

زاهي حواس يحسم الجدل ويكشف سر جمال شعر الملكة تي

مذبحة في بيراميدز نهاية الموسم .. رحيل كل اللاعبين الكبار

أغلق بالشمع الأحمر.. حسن شاكوش يخالف القانون ويفتتح كوفي شوب بدون ترخيص

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد