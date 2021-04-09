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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تنفيذ 726 حكم وضبط مخالفات مرورية وتموينية فى حملة بأسوان

صدى البلد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان  اليوم الخميس حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام عثمان، مدير الأمن .

ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (4) متهمين ، وبحوزتهم (4 ) أسلحة نارية ، بجانب ضبط كمية من نبات البانجو المخدر تزن "1.700 " كيلو جرام .

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 726 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (142) حكم حبس جزئي، و( 27 ) حكم حبس مستأنف، و( 397 ) أحكام غرامات ، و( 156 ) أحكام المخالفات .

 

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 27 قضية تموينية شملت ضبط ( 13 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 6 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلًا عن ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بالإضافة إلى 2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي ، علاوة على ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 524 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة توك توك وسيارة ودراجة نارية بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 88 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص لـ 94 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 101 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن 110 مخالفة متنوعة.

 

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة قسم أول أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط ( 5 ) حالات إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو " .

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

أسوان

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