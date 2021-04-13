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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف التكنولوجية تستقبل طلاب مدرسة المتفوقين

جامعة بنى سويف التكنولوجية
جامعة بنى سويف التكنولوجية تستقبل طلاب مدرسة المتفوقين

استقبلت جامعة بني سويف التكنولوجية صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف (STEM). 

 

وتأتي الزيارة في إطار رعاية الجامعة للطلاب المتفوقين والمبتكرين في أبحاثهم ومشاريعهم الدراسية وتنمية مهارات وقدرات الطلاب في المجالات الهندسية المختلفة.

 

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بدأت الزيارة بإلقاء محاضرة لتعريف الطلاب بالجامعة حيث تم التعريف بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والبرامج العلمية المتاحة بها والمعامل الدراسية التكنولوجية التابعة لها، ثم استمع الطلاب لمحاضرة ثانية خاصة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأجاب أعضاء هيئة التدريس عن جميع أسئلة واستفسارات الطلاب.


وعقب المحاضرة تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لتفقد المعامل الدراسية بالكلية حيث عبر الطلاب ومرافقيهم لرئيس الجامعة عن سعادتهم بوجود هذه المعامل المتطورة بالجامعة التي ستكون قبلتهم للالتحاق بها في المستقبل القريب.

 

رسالة مهمة للطلاب

 

وكان الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أكد أن المرحلة الجامعية من أهم الفترات التي تصقل مهاراتهم العلمية والحياتية، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر البيئة المناسبة للعملية التعليمية من خلال توفير الوسائل والأنظمة التعليمية الحديثة.

 

وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة، مشيدا بمجهودات قيادات الكلية في إنجاح العملية الدراسية وتطوير البرامج الدراسية والوسائل التعليمية والمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة.

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