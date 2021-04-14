برلمانى يوضح فوائد مشروع قانون الصندوق السيادي

أكد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه فى الدورة البرلمانية السابقة المجلس أصدر العديد من التشريعات التى من أبرزها قانون الاستثمار لدفع العجلة الاستثمارية في مصر، وقانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لكي تقوم نوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد “بدراوى” فى ندوة صدى البلد، أن هذه القوانين تعتبر بمثابة جناحين لاتاحة لسير عجلة التنمية لـ ضخ فرص عمل جديدة إلى إنشاء مشروعات ضخمة، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اخذت فترة لتخرج للنور والمشروعات الصغيرة والمتناهية فى مرحلة التطبيق والفترة المقبلة سوف نجني ثمارهم الإيجابية.

وأوضح أنه تمت أيضًا الموافقة على عدد من مشاريع القوانين الأخرى مثل قانون هيئة سوق المال والمشروعات المتعلقة بالبورصة ويوجد بعض المشروعات التى لا تظهر بالأفق ولكن لها أهمية كبيرة مثل قانون الرى الذى نصفه يتعلق بالشأن الاقتصادي من أملاك الري والعوائد التى من الممكن الحصول عليها من الاملاك على مستوى الجمهورية.

إضافة إلى تنظيم هيئة الأوقاف والصندوق السيادي الذي يعتبر من أهم التشريعات التي تصب في صالح الدولة بسبب أن مصر تمتلك أصولا غير مستغلة بعشرات المليارات وأكثر وكيل وزارة من الوزارات لديها أرض غير مستغلة والهدف من القانون ضمان وجود حاضنة استثمارية ضخمة متمثلة فى فكرة الصندوق السيادي لا يوجد فوائض أموال كثيرة لضخها ولكن تمتلك فوائض أملاك أصول تستطيع ان تضعها فى الصندوق السيادى لكى تستطيع ان تشارك عليها مستثمرين أجانب أو مصريين أو عرب وتصنع صناديق عديدة من داخلها.



وأكد أن من هذا المنطلق يأتي دور الحكومة بعد انتهاء البرلمان من سن القوانين التى سوف يتم تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.