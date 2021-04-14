عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يوضح فوائد مشروع قانون الصندوق السيادي

ندوة صدى البلد مع
ندوة صدى البلد مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب

أكد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه فى الدورة البرلمانية السابقة المجلس أصدر العديد من التشريعات التى من أبرزها قانون الاستثمار لدفع العجلة الاستثمارية في مصر، وقانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لكي تقوم نوفر فرص عمل جديدة للشباب.

 

وأكد “بدراوى” فى ندوة صدى البلد،  أن هذه القوانين تعتبر بمثابة جناحين لاتاحة لسير عجلة التنمية لـ ضخ فرص عمل جديدة إلى إنشاء مشروعات ضخمة، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار اخذت فترة لتخرج للنور والمشروعات الصغيرة والمتناهية فى مرحلة التطبيق والفترة المقبلة سوف نجني ثمارهم الإيجابية.

 

وأوضح أنه تمت أيضًا الموافقة على عدد من مشاريع القوانين الأخرى مثل قانون هيئة سوق المال والمشروعات المتعلقة بالبورصة ويوجد بعض المشروعات التى لا تظهر بالأفق ولكن لها أهمية كبيرة مثل  قانون الرى الذى نصفه  يتعلق بالشأن الاقتصادي من أملاك الري والعوائد التى من الممكن الحصول عليها من الاملاك على مستوى الجمهورية.

 

إضافة إلى تنظيم هيئة الأوقاف والصندوق السيادي الذي يعتبر من أهم التشريعات التي تصب في صالح الدولة بسبب أن مصر تمتلك أصولا غير مستغلة بعشرات المليارات وأكثر وكيل وزارة من الوزارات لديها أرض غير مستغلة والهدف من القانون ضمان وجود حاضنة استثمارية ضخمة متمثلة فى فكرة الصندوق السيادي لا يوجد فوائض أموال كثيرة لضخها ولكن تمتلك فوائض أملاك أصول تستطيع ان تضعها فى الصندوق السيادى لكى تستطيع ان تشارك عليها مستثمرين أجانب أو مصريين أو عرب وتصنع صناديق عديدة من داخلها.


وأكد أن من هذا المنطلق يأتي دور الحكومة بعد انتهاء البرلمان من سن القوانين التى سوف يتم تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

قانون الاستثمار الصندوق السيادى لجنة الخطة والموازنة قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مجلس النواب المشروعات الصغيرة

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في رمضان .. تعرف على موعد أذان الفجر والمغرب في ثاني أيام الشهر الفضيل

صدى البلد 2 تستضيف نجوم الكرة في برنامج فطار النجوم بشهر رمضان

النيابة العامة تعاين موقع تصادم أتوبيس أسيوط وسيارة المواد البترولية

السعودية .. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن لائحة رسوم الأراضي البيضاء

ارتفاع عدد ضحايا حادث أتوبيس أسيوط إلى 20 وفاة و3 إصابات

كريم عبد العزيز يتصدر تويتر بعد عرض أولى حلقات مسلسل الاختيار 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

محافظ أسيوط : عدد ضحايا حادث الأتوبيس قابل للزيادة .. فيديو

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

نقل الشيخ حافظ سلامة إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

انفراد.. بالعقد والتفاصيل.. صفقة الأهلي مع لاعب بيراميدز "باطلة"

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ