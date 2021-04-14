وكيل أوقاف بني سويف: نكثف التعقيم والإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان

وكيل أوقاف بني سويف: نكثف التعقيم والإجراءات الاحترازية خلال الشهر الكريم

أكد الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف بني سويف، على تكثيف اعمال التعقيم داخل مساجد المحافظة مع حلول شهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



وأضاف الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة أوقاف بني سويف أن حملات التعقيم لم تتوقف منذ فتح المساجد إلا أنه تم التوجيه على تكثيف أعمال التعقيم والتطهير المساجد على مدار الصلوات الخمسة يوميا .



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن اعمال التعقيم المكثفة بدأت منذ 15 يوما قبيل شهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة .



وطالب وكيل وزارة الأوقاف من المصلين الالتزام بارتداء الكمامة والحضور بالسجادة الخاصة بكل مواطن مع التأكيد على عدم فتح دورات المياة داخل المساجد



وأكد وكيل وزارة الأوقاف على تكثيف حملات المتابعة والمراقبة المستمرة من لجان المتابعة على المساجد للتأكد من التزام المصليين بالاجراءات الاحترازية.

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من جانب آخر استقبلت جامعة بني سويف التكنولوجية صباح الثلاثاء، مجموعة من طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ببني سويف (STEM).

وتأتي الزيارة في إطار رعاية الجامعة للطلاب المتفوقين والمبتكرين في أبحاثهم ومشاريعهم الدراسية وتنمية مهارات وقدرات الطلاب في المجالات الهندسية المختلفة.

بدأت الزيارة بإلقاء محاضرة لتعريف الطلاب بالجامعة حيث تم التعريف بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والبرامج العلمية المتاحة بها والمعامل الدراسية التكنولوجية التابعة لها، ثم استمع الطلاب لمحاضرة ثانية خاصة بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأجاب أعضاء هيئة التدريس عن جميع أسئلة واستفسارات الطلاب.



وعقب المحاضرة تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات لتفقد المعامل الدراسية بالكلية حيث عبر الطلاب ومرافقيهم لرئيس الجامعة عن سعادتهم بوجود هذه المعامل المتطورة بالجامعة التي ستكون قبلتهم للالتحاق بها في المستقبل القريب.

وكان الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أكد أن المرحلة الجامعية من أهم الفترات التي تصقل مهاراتهم العلمية والحياتية، مشيرًا إلى أن الجامعة توفر البيئة المناسبة للعملية التعليمية من خلال توفير الوسائل والأنظمة التعليمية الحديثة.

وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة، مشيدا بمجهودات قيادات الكلية في إنجاح العملية الدراسية وتطوير البرامج الدراسية والوسائل التعليمية والمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة.