محافظ بني سويف : الإعداد لمؤتمر إقتصادي لإلقاء الضوء على مقومات الإستثمار بالمحافظة

محافظ بني سويف :الإعداد لمؤتمر اقتصادي لإلقاء الضوء على مقومات الاستثماربالمحافظة

قال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف انه يجري الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي والهدف من عقد مؤتمر اقتصادي هو إلقاء الضوء على مقومات الاستثمار بالمحافظة والفرص الواعدة والميزات النسبية المتاحة ، وبيئة العمل الحالية وقدرتها على جذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الحقيقي بالمحافظة سواء من خلال التوسع في المشروعات القائمة أو الاستثمار في المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة ، لاسيما وأن بني سويف تمتلك العديد من الفرص الواعدة.



وقال إن الاستثمار يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات المحافظة وذلك يرجع لإيمان الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأن الاستثمار يمثل قطار التنمية لعوائده التنموية العديدة خاصة في مجال توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي ، ولذلك كانت الخطى متسارعة ومتلاحقة في تهيئة المناخ للدفع بالقطاع من خلال تطوير وإنشاء بنية تحتية قوية وداعمة ومحفزة ، وكانت بني سويف من المحافظات التي حظيت بمشروعات قومية داعمة لبنيتها التحتية وجعلت بيئة العمل فيها واعدة ).

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وقال "غنيم " المحافظة لديها خطة لإعادة توزيع الأسواق ومواقف السيارات داخل المدينة، حيث يتم العمل لتنفيذ ذلك من خلال مراعاة عدة محاور أساسية،أن يساهم المشروع في إعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية،وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية،والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم في أماكن حضارية ومجهزة سواء بالأسواق أو المواقف التي تقدم خدمات حيوية يحتاجها كل مواطن.

واضاف يتم بجانب تكليف المختصين بإعداد المقترحات شاملة الدراسة الفنية والميدانية ، أيضا الأخذ فى الاعتبار مطالب و أراء ومقترحات المواطنين،مشيرا إلى أن عنصر الاستجابة والتحرك السريع نحو تحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطن الأساسية فى مقدمة اهتمامات العمل التنفيذى بالمحافظة،ويمثل عنصراً أساسياً لتقييم التنفيذيين بالوحدات المحلية بالمدن والقرى والقطاعات الخدمية.



ومؤخرا تم الانتهاء من رفع كفاءة وتأهيل سوق ترعة البوصة بمدينة بنى سويف العاصمة ، وتم حصر عدد من الباعة الجائلين وتم نقلهم إلى السوق ، حيث تم الحصر "ميدانيا" عن طريق 3 لجان من المحافظة وفى أوقات مختلفة من اليوم ، منعاً للتلاعب وتحقيقا للشفافية ، فيما تتواصل أعمال الحصر ، والعمل على نقل المزيد من الباعة إلى السوق مقابل إيجار شهرى للمكان ، والتى سيتم تحديده لاحقا.



وجاري حاليا بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات تنفيذ الخطوات العملية للبدء في مشروع تطوير الأسواق وتحويلها لأسواق حضارية، والتي تتسق مع الخطوات التي نفذتها المحافظة في هذا الشأن ، حيث يجري بالتعاون مع ممثلي الصندوق دراسة عدد من التصورات والمقترحات للبدء في تطوير أحد أسواق المدينة العاصمة، كخطوة أخرى عملية في مجال القضاء على الأسواق العشوائية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة خاصة في الأماكن والميادين الحيوية، من خلال توفير أماكن مناسبة وحضارية لجمهور المواطنين، وتوفير أجواء وتسهيلات محفزة لكل الأطراف المعنية بما يضمن الاستمرارية والاستدامة.