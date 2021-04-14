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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

حياة كريمة.. محافظ بني سويف يناقش مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

ناقش  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ “المشرف على لجنة متابعة المبادرة الرئاسية ”ومحمد جبر معاون المحافظ"منسق المبادرة" وأعضاء لجنة متابعة المبادرة  مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمقرر تنفيذها بالمشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة التي حصلت فيها محافظة بني سويف على 66 قرية بمركزي ببا وناصر.

 

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي للقطاعات بشكل تفصيلي وماتم تنفيذه خلال الفترة الماضية والأعمال المقرر تنفيذها  والمعوقات الواجب تذليلها في هذا الشأن،حيث تم مناقشة الموقف الحالي لأعمال الكهرباء والموقف التنفيذي للأراضى المخصصة لمشروعات الصرف الصحي وخطة الإحلال والتجديد لشبكات المياه بقرى المبادرة، والموقف الحالي للمدارس المزمع إنشاؤها ومدى توافر الأراضى والمدارس التي تم الانتهاء منها، بجانب مناقشة موقف أعمال التبطين وتأهيل الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية.

 

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وتمت الإشارة إلى أنه في قطاع الكهرباء تم عمل جميع المقايسات الخاصة بقرى مركزي ناصر ــ ببا وتم ارسالهم للجهاز المركزي للتعمير بعد مراجعتهما من الوزارة.

 

وأن الأعمال تشمل (محولات،أعمدة إنارة ، مد وتدعيم كابلات، تحويل مسارات) والتي يتم توريدها عن طريق وزارة الإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع على أن يتم طرح الأعمال مركزياً على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة .

 

في ملف الصرف الصحي  تم تسليم عدد (3) مواقع لإنشاء محطات معالجة للشركة المنفذة كونكورد بمركز ناصر وتم عمل التصحيحات والتسليم والبدء في التنفيذ لعدد 6 قرى و جاري تدبير موقع لإنشاء محطة رفع بقرية الزيتون، وفي مركز ببا فإنه جار صدور أمر إسناد للشركة المنفذة لعدد (6)قرى بمركز ببا،فيما أفاد مسؤولو جهاز التعمير بأنه تم معاينة عدد (5) مواقع بمركز ببا وكذا عدد (5) مواقع بمركز ناصر لإقامة مجمع خدمات بها.

 

وفيما يتعلق بمشروعات مد وتدعيم خطوط مياه الشرب فقد تم الانتهاء من التصميمات وجار إعادة الطرح لعدد (3) قرى بمركز ببا، بجانب تم الانتهاء من التصميمات والطرح والترسية لعدد (4) قرى بمركز ناصر،والانتهاء من التصميمات لعدد(3) قرى بمركز ببا وعدد(3) قرى بمركز ناصر، وفيما يخص مشروعات مد وتدعيم خطوط الصرف الصحي فانه جار إعداد التصميمات لعدد (3) قرى بمركز ببا و(4) قرى بمركز ناصر،كما يوجد  عدد 3 قرى بمركز ببا و 3 قرى بمركز ناصر وجاري خدمتها بالصرف الصحي،وفي مجال مشروعات إنشاء محطة مياه  فإنه جاري الاسناد لإنشاء محطة مياه الفقاعي 8.6 ألف م3/ يوم بمركز ببا ، وجاري نهو إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة مياه كفر ناصر 34 ألف م3/ يوم لخدمة قرى مركز ببا.

 

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج 66 قرية بناصر وببا  ضمن مبادرة "حياة كريمة"،التي من المقرر أن تشهد أعمال تطوير شاملة ،تتضمن تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف،الكهرباء،الطرق والمواصلات والاتصالات،بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة،وإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وتأهيل وتبطين الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية لتقديم خدمات أفضل لسكان القرى وتخفيف العبء عن كاهلهم ورفع مستوى الحياة المعيشية.

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