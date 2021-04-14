فريق طبي بمستشفي بني سويف الجامعي ينجح في استئصال ورم بعظام الجمجمة

استئصال ورم بعظام الجمجمة وضاغط على العصب البصري بمستشفيات جامعة بني سويف

نجح فريق طبي من جراحي المخ والأعصاب بمستشفى بنى سويف الجامعى، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور محمد شعبان أستاذ جراحة المخ والأعصاب بإستئصال ورم بعظام الجمجمة وضاغط على العين والعصب البصري وتسبب في جحوظ العين وضعف شديد بالنظروذلك تحت إشراف عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف.

وشارك فى إجراء العملية كل من الأطباء ماجد الجبالي المدرس بجراحة المخ والأعصاب، وحسام دياب مدرس مساعد جراحة المخ والاعصاب، ومحمد نجيب طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب وأطباء التخدير.

وتعتبر العمليات من العمليات الدقيقة التي تتم باستخدام الميكروسكوب الجراحي والمثقاب الكهربائي وتم استئصال الورم كليا وخروج المريض بحاله مستقره من العمليات.

ونجح فريق طبى الأسبوع الماضى بمستشفى بنى سويف الجامعى أيضا من جراحي المخ والأعصاب والأنف والأذن برئاسة الدكتور محمد شعبان أستاذ جراحة المخ والأعصاب والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف بإشراف الدكتور عاطف مرسى ، والدكتور ادهم ربيع بجراحة المخ والأعصاب بالتعاون مع فريق من جراحي قسم الأنف والأذن والحنجرة برئاسة الدكتور محمد فواز أستاذ جراحة الأنف والإذن والحنجرة ، والدكتور إسلام محمد حسن ، وأطباء التخدير، والدكتور محمد عبد البديع ، والدكتور أحمد شعبان

حيث تم

استئصال ورم بالغدة النخامية حيث أن هذه العمليات تعتبر من العمليات الدقيقة التي تقوم بها المستشفي الجامعي لوجود أساتذة متخصصة في إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة حيث أن المستشفي قامت سابقا بإجراء مثل هذه العمليات علي أتم وجه حيث أن المريض كان يعاني من ورم بالغده النخاميه ويتم افراز هرمون النمو والمريض يعاني من صداع مزمن وتضخم بالجسم والوجه وتضخم بالقلب وتم اجراء جراحه بالمنظار عن طريق الانف وتم استئصال الورم كليا وخروج المريض بحاله مستقره من العمليات.

من ناحيته أعلنت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف، اليوم الأربعاء، أن المديرية ستقوم خلال اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم ، للبدء في تجهيز الوجبات الساخنة من خلال 10 مطابخ تابعين لمديرية التضامن الاجتماعي، بواقع 10 آلاف وجبة يومياً يتم تجهيزها وتغليفها بورق حرارى ، لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.

وأشارت أبو زيد ، إلى أن مبادرة "مطبخ التضامن" تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، وأن المبادرة تعد عملا جماعيا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم.

وأكدت أن هناك 50 الف كرتونه تحتوى على مواد غذائية يتم توزيعها خلال شهر رمضان بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وجمعيتي الأورمان ومصر الخير للوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا في محافظة بنى سويف وأن هناك حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

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