بتكلفة 60 ألفا.. إجراء عملية فلترة واستبدال سائل البلازما بنصر بورسعيد لأول مرة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء عملية فلترة واستبدال سائل البلازما لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وذلك لأول مرة بمستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة ببورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف بيان الهيئة، اليوم، أن العملية التي تم إجرائها للطفل تصل تكلفتها خارج تغطية التأمين الصحي الشامل 60ألف جنيه مصري ما بين أكياس بلازما وفلاتر وإقامة ، لافتة إلى أن الطفل لم يدفع أكثر 300جنيه قيمة المساهمة فقط.

وتابع البيان: الطفل الذي أجريت له العملية مصاب بمتلازمة غيَّلان باريه، وهي حالة نادرة تُهاجم الجهاز المناعي، وعادةً ما تظهر الأعراض الأولى على هيئة نخز في الأطراف، وسرعان ما تنتشر هذه الأعراض، وقد يُصاب كامل الجسم بالشلل بالإضافة لإحتمال وصول الشلل إلى عضلات التنفس مما قد يؤدى إلى الفشل التنفسي، والطفل الآن في حالة تحسن عقب التدخلات العلاجية والتى أجريت طبقًا لمعايير العلاج الإكلينيكية والمتبعة بمستشفى النصر التخصصي.



واستكمل البيان، أن تبديل سائل البلازما الموجود في الدم يسهم فى التخلص من بعض الأجسام المضادة التي تسهم في هجوم الجهاز المناعي على الأعصاب الطرفية، وعليه تم إجراء عملية فلترة وتبديل سائل البلازما فى وحدة غسيل كُلى الأطفال بمستشفى النصر التخصصي، إضافة إلى إعطاء الطفل العلاج اللازم ، والذى يحتوي على أجسام مضادة و يساعد فى منع الأجسام المضادة المسببة للضرر ، وحالة الطفل جيدة الآن وفي تحسن ملحوظ.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز وجودة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، والتي ساهمت في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، فيما لقب مستشفى النصر بـ"دُرة مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية".

وأشار السبكي إلي أن مستشفى النصر وفرت بداخلها حزمة من أبرز الخدمات الطبية التي تم توفيرها داخل المحافظة، حيث يُجرى بها أبرز العمليات المتقدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي لم تكن متوفرة قبل تطبيق المنظومة داخل المحافظة ولا بداخل إقليم القناة بأكمله ،مما رفع عن عاتق المنتفعين بالمنظومة تحمل مشقة السفر أو تكلفة السفر خارج المحافظة لتلقي الخدمة الطبية اللائقة التي يحتاجها المواطن البورسعيدي.

لافتًا إلى نسب مؤشرات إشغال مستشفى النصر التخصصي للأطفال خلال آخر 3شهور، ارتفعت من 44.5% إلى 79% وهو ما يدل على زيادة معدل الترددات على المستشفى ورضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة ، مشيرًا إلى أن نسبة تشغيل العيادات الخارجية خلال نفس الفترة زادت من 2208 لتصل إلى 2449 مريض ، مؤكدًا على أن نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة الطبية بالمستشفى خلال نفس الفترة بلغت 96%.

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هذا، وتضم مستشفى النصر التخصصي للأطفال، عدة أقسام متميزة لعلاج جراحات الأطفال النادرة بين الأورام و القلب و الكُلى للكبار والأطفال وغيرها بجانب شمولها أحدث وحدة لجراحات قلب وقسطرة على مستوى الجمهورية بل وعلى مستوى الوطن العربي بينها وحدة الخبير العالمي مجدى يعقوب وقسم قسطرة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى وحدة الطب النووي التي تم استحداثها بالمستشفى وحزم العمليات المستحدثة التي تقدمها هيئة الرعاية الصحية باعتبارها (مستقبل صحة مصر).