محافظ مطروح يبحث أعمال التطوير استعدادًا لموسم الصيف

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الطريق الساحلي مطروح الإسكندرية، موجها بسرعة إعادة الشيء لأصله وإنهاء أعمال رصف الحارة البطيئة بالطريق الدولي الساحلي قبل بدء موسم الصيف، وبما ييسر حركة المواصلات والمواطنين.



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كما وجه المحافظ بسرعة استكمال رصف محيط مسجد الرحمة بالكيلو 4، وزيادة أعداد صناديق القمامة بالمنطقة، مع عرض مقترح استغلال المنطقة المجاورة قبلي العمارات الجديدة بعد إنهاء الرفع المساحي لها.



كما وجه محافظ مطروح لمديرية الطرق بدراسة عمل مطب بمنطقة الكيلو 2 بالطريق الساحلي أمام مدخل شارع مجمع الشيخ عطيوة وإعطاء الدهانات اللازمة لرؤيته حِفَاظًا على سلامة المواطنين خلال عبور الطريق، بالتنسيق مع إدارة مرور مطروح.



كما وجه لمركز ومدينة مرسى مطروح بإعادة تنسيق وتشجير الجزيرة الوسطى بالطريق الساحلي من بوابة مدخل المدينة بالكيلو 21 حتى الكيلو واحد قبل بدء موسم الصيف، ودراسة عمل السياج اللازمة لمنع أي تعدى عليها.

مدينة مرسى مطروح تواصل رفع كفاءة الشواطئ استعدادا للصيف



كانت الأجهزة التنفيذية بمطروح قد رفعت درجة الاستعداد القصوى لإجازة عيد الفطر وموسم الصيف السياحي والذي تستقبل خلاله المحافظة العديد من زوار المحافظة.



تجهيز الشواطئ



وتحظى محافظة مطروح بإقبال كبير من المواطنين نظرا لطبيعتها الساخرة والمياه الفيروزية التي تتميز بها الشواطئ.



أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن مواصلة أعمال رفع كفاءة الشواطئ بالمدينة ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة الكورنيش والشواطئ بالإضافة إلى دهان.



وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم تسوية وفرد وغربلة الرمال لشواطئ مطروح العام والليدو والفيروز حتى باب البحر ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة الكورنيش والشواطئ.



وأكد جاب الله على أنه جاري استكمال رفع كفاءة شواطئ الفيروز والنخيل والباسنت وحتى نهاية الكورنيش الشرقي في إطار أعمال التطوير.



أنارة أعمدة الشوارع



وأضاف على مواصلة رفع كفاءة كورنيش المدينة والأرصفة وبرجولات وبوابات الشواطئ بالإضافة إلى مراجعة كشافات أعمدة الإنارة علي طوال كورنيش المدينة حتى منطقة باب البحر.



وأوضح رئيس المدينة بان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع يوميا آخر الاستعدادات ورفع كفاءة الكورنيش والشواطئ بالتزامن مع جهود المدينة في القضاء ومواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية.



وقال جاب الله إن مسؤلى إدارة الكهرباء بمجلس مدينة مرسى مطروح يقومون بمراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية لإنارتها قبل موسم الصيف لتظهر المدينة في أبهى صورها أمام زوارها وتيسيرا على المواطنين خاصة وأن خطة الإنارة لا تقتصر على إنارة الكورنيش أو الشوارع الرئيسية فقط ولكن تمتد لتشمل جميع المناطق السكنية والقرى.

الألسنة البحرية بمطروح





وأشار أن زوار المحافظة سيشهدون تغير ملموس في كافة الخدمات بعد إضافة الألسنة البحرية التي تمكنهم من الوصول إلى داخل البحر والتي تم إنشاؤها بشكل جمالي مميز بالإضافة إلى الانتهاء من كورنيش الأبيض الجديد والذي سيربط بين شاطئ الأبيض وعجيبة بمنطقة شاطئ الغرام وكليوباترا.

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