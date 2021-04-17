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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تعلن عن انخفاض مناسيب مياهها العذبة

احد الأنهار العربية
احد الأنهار العربية

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن أن انخفاض مناسيب نهر دجلة والفرات طبيعي حيث يحدث هذا كل عام خلال هذه الفترة التي تمثل الانتقال من الموسم الزراعي الشتوي والتهيئة للموسم الزراعي الصيفي.

وزارة الموارد المائية العراقية أفصحت سابقا عن دراسة لإنشاء سد على نهر دجلة شمال سد الموصل في المنطقة القريبة من الحدود العراقية ـ التركية ـ السورية.  

 

وقال المستشار في الوزارة عون ذياب عبد الله  "الوزارة ستباشر مطلع مايو المقبل تنفيذ سد مكحول وذلك بعد اقرار موازنة العام الحالي، حيث تم تحديد اربعة اعوام كمدة زمنية لانجازه".  

وأضاف ان "المشروع يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية بعد العام 2003، وسينفذ على شكل مراحل عند توفير التخصيصات المالية سنويا"، مبينا ان "طاقة الخزن فيه تبلغ ثلاثة مليارات متر مكعب".  

واشار الى ان "الحاجة لهذا السد تبرز بتأمين خزن موجات المياه القادمة من نهر الزاب الاعلى، والسيطرة على المياه واستخدامها عند الحاجة خصوصا لمناطق وسط وجنوب البلاد، فضلا عن توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز الامن المائي".  

واوضح عبد الله ان "شركات الوزارة ستقوم بمعالجة الاسس وازالة التجاوزات من المنطقة المحيطة بالسد كمرحلة اولى، وسيتم التعاقد مع شركات اجنبية لانشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتجهيز بوابات الكترونية، مع استيراد المعدات الخاصة بالمشروع"، مشيرا الى "وجود رغبة لدى الشركات التركية للقيام باعماله والتي نفذت سابقا سد اليسو".  

ولفت إلى أن "مخرجات الدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي في العراق بينت أنه في حال لم يصل العراق إلى اتفاق مع تركيا، مع استكمال مشاريع الجارتين سوريا وإيران، سيكون هناك نقص بحدود 11 مليار متر مكعب من الوارد المائي الذي يصل إلى العراق بحلول 2035".  

وأكد عبد الله "وجود فكرة قيد الدراسة من قبل الوزارة لانشاء سد على نهر دجلة شمال سد الموصل في المنطقة القريبة من الحدود العراقية ـ  التركية ـ السورية ولكن بعمق وسعة خزنية اقل من سد الموصل، وحاليا يجري البحث عن موقع ملائم ليكون بمثابة اسناد لسد الموصل الذي تصل طاقته الخزنية الى 11 مليار متر مكعب، الى جانب مفاتحة عدد من الشركات العالمية الرصينة في مجال تصاميم السدود لتقديم عروضها بعد تحديد فترة زمنية بهذا الجانب. 

وزارة الموارد المائية دجلة نهر العراق الفرات دولة عربية

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