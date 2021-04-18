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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان يتفقد مصنعي إنتاج وتعبئة الزيوت وتكرير زيت الطعام

صدى البلد

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد ، الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية لإنتاج وتعبئة الزيوت بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد كما تفقد قسم تكرير زيت الطعام فى إطار جولته بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمتابعة سير العمل والإنتاج  ، رافقه خلالها  اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية ،  وأعضاء مجلس إدارة الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية ومصنع تكرير زيت الطعام .و زغلف رئيس حى الجنوب. 

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وخلال جولته ، تفقد اللواء عادل الغضبان أقسام وعنابر الشركة المختلفة ،  وتابع مراحل سير  التعبئة والتغليف والاستماع إلى شرح مفصل عن كيفية عملية الإنتاج ، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع والتزام التباعد الاجتماعى بين العاملين للحد من تداعيات المرحلة الراهنة .

كما تفقد المحافظ أقسام وعنابر مصنع تكرير زيت الطعام ، وتعرف على سير عملية الإنتاج ، وأشاد المحافظ بالمصانع الغذائية والتى تأتى  على أعلى مستوى من نظم التشغيل والتجهيز وكفاءة المنتج، وتوفر سبل الراحة للعاملين .

كما التقي المحافظ خلال جولته بالمصنع أعضاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء أثناء مرورهم علي المصنع مشيدا بدورهم وأكد علي أهمية المتابعة الدائمة لكافة مصانع المواد الغذائية.

ويذكر أن الشركة البورسعيدية للصناعات الغذائية يتم تنفيذها على ثلاث مراحل ، المرحلة الأولى على مساحة 14500 م٢ والمرحلة الثانية على مساحة 8000م٢ ، والمرحلة الثالثة على مساحة 5500م٢ ويستوعب 500 عامل من أبناء بورسعيد ، وبتكلفة استثمارية تفوق 500 مليون جنيه ، وتشتمل مكونات المشروع فى المرحلة الأولى ( خزانات الزيت الخام والمكرر ، وعنبر التعبئة للزيوت ، والمبنى الإدارى ، والخزان الأرضى للحريق وخزانات المياه للتشغيل ومبنى الغلايات ، وعنبر مخزن المنتج التام ، وغرف الكهرباء ، وسكن العمال )

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