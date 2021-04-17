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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذهب ليطمئن على والدته بالمستشفى فوجدها بالمشرحة من يومين ..تفاصيل

صدى البلد

-نجل المتوفية . اطالب بمحاسبة كل من استحل حرمة وفاة والدتى ولم يبلغنا بالوفاء لمدة يوم 
-مدير السلام . لم نقصر مع المتوفاه منذ قدومها من مستشفى الزهور و المخطئ سيحاسب 
-مدير الرعاية الصحية. نعزى أنفسنا قبل عزائنا لنجلها ونتابع تحقيقات النيابة والمستشفى لاتخاذ القرار بعد رفع مذكرة لرئاسة الهيئة


كشف البلاغ الذي حرره أحمد همام المحامى نجل المتوفية إلى رحمة مولاها رضا محمد و التى وافتها المنية منذ فجر اول امس بقسم الرعاية الحرجة  فى مستشفي السلام بمحافظة بورسعيد  عن واقعة  إهمال جسيمة  نتاج الاستهانة بحرمات  الموتى و الذين تركوا المتوفاه  إلى رحمة مولاه يومين بالمشرحة دون إبلاغ نجلها او زوجها المتواجدين  يوميا للسؤال عليها وعلى حالتها ويتم منعهم للصعود لها بادعاء وضع العناية .

والقصة التى  رواها  نجل المتوفاه  أنه توجه اول امس فى تمام الساعة الواحدة و النصف صباحا للاطئنان  على والدته بعد ان علم بوجود حالة حرجه يحاول الأطباء التعامل معها غير أن أمن المستشفى منعه بادعاء وجود تفتيش  فابلغهم بان يطمنوه  على والدته.  


ويكمل همام سرد الواقعة  بعد فترة أبلغني الأمن أن حالة والدتى مستقرة على جهاز التنفس فأوصيتهم بان يتواصلوا معى للاطمئنان عليها وانصرفت  وانتظرت حتى مساء اليوم التالى فتوجهت للمستشفي فى تمام ١١ مساء وحاولت الدخول فتم منعى مجددا وبعد مشكلة دخلت لأفاجئ بأن والدتى توافاها الله منذ لحظة وجوده فجر امس وانها موضوعة بالمشرحة دون ابلاغنا فى استهانة بالغة بحرمة الأموات.


وشدد همام على تحرير بلاغ تباشر النيابة العامة التحقيقات به متهم كل من له علاقة بالواقعة ومطالب باتخاذ النيابة عملها لمعاقبة المتسبب.

وفى ذات السياق لم ينف د .حسن الأسناوى مدير المستشفي الواقعة وأكد صحتها خلال اتصال هاتفي مع صدى البلد مستنكرا  التهاون  فى التعامل مع الحالة من قبل الواقع عليهم المسؤولية وفق تعليمات الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

وأكد الاسناوى أنه أدلى باقواله كاملة أمام النيابة وحدد نطاق الإختصاص  خلال الواقعة و المنوطين بابلاغ اهل المتوفية إلى رحمة مولاها.

وأضاف الاسناوى الي أنه تم فتح تحقيقات داخلية مع المتسببين  فى تأخر إبلاغ أسرة المتوفية والقائمين على سرعة إنهاء الإجراءات.

وشدد الاسناوى  على أنه لم يتم التقصير طبيا مع الحالة منذ وصولها المستشفي قادمة من مستشفي الزهور لوضعها تحت رعاية أطباء المخ و الأعصاب لاصابتها بجلطات فى المخ مع وجود تاريخ  مرضي سابق لورم بالمخ.

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ومن جانبه قال الدكتور عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية ببورسعيد نعزى أنفسنا قبل أن نعزى الاستاذ احمد همام المحامى فى وفاة والدته رحمها الله

وأضاف تعيلب فى تصريحات  خاصة لصدى  البلد ان هيئة الرعاية لم تقصر منذ اللحظة الأولى  لوصول والدة الاستاذ احمد همام الي مستشفي  الزهور فى حالة حرجة وتم وضعها تحت الملاحظة  ونظرا لحالتها اتخذ قرار بضرورة وضعها في الرعاية.

وأوضح تعيلب أنه نظرا لعدم توافر أسرة رعاية في ذلك اليوم بمستشفيات بورسعيد فتم ايداعها برعاية العمليات بمستشفي الزهور لحين توفير سرير رعاية وهو ماتم بعد ذلك.

ولفت تعيلب إلى أنه تم عرض  المتوفية الي رحمة مولاها  خلال فترة احتجازها برعاية الزهور على استشارى  المخ و الأعصاب ٣ مرات خلال ١٥ يوم والذي أكد استحالة التدخل الجراحى لحين استقرار  الحالة و اوصي بصرف علاج للحالة ووضعها  تحت الملاحظة.


واكمل تعيلب أنه بعد انقضاء ١٥ يوما وبناء على طلب نجلها تم تحويل الحالة إلى رعاية مستشفي  السلام بطريق البدل لحالة أخرى تحت إشراف د حسن الاسناوى مدير المستشفي  كى يتثني وضعها تحت ملاحظة المخ و الأعصاب  بشكل مستمر لتأخر الحالة.

وشدد تعيلب أن نجل المتوفاه الي رحمة مولاها أكد شكره لطاقم الرعاية بمستشفي السلام لما يقدموا لوالدته رحمها الله ولباقي المرضي.

واستنكر  تعيلب  واقعة عدم إبلاغ نجل المتوفية وقت وقوع حالة الوفاة وفق التعليمات والخطوات  المتبعة لافتا إلي أنه تم رفع مذكرة تفصيلية بالواقعة لاتخاذ  الإجراءات تجاه المتسببين فى الواقعة التى ترفضها قيادات الهيئة لأى مواطن احترام لحرمة المتوفي.

هذا وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة في البلاغ المقدم من نجل المتوفية حتي كتابة تلك السطور وسط  حالة غضب من نقابة المحامين الذي يعد نجل المتوفية عضو مجلس إدارة بها .

 

بورسعيد الرعاية الصحية محافظة بورسعيد النيابة العامة مستشفى السلام المشرحة

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