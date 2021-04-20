حلم الأثرياء.. 3 عوامل تهدد بفشل دوري السوبر الأوروبي

أثار دوري السوبر الأوروبي ضجة كبيرة على الساحة الرياضة العالمية، خلال الساعات الماضية، بسبب التأثيرات الكبيرة التي سيحدثها في العالم أجمع، وليس في أوروبا فقط.

12 فريقا أوروبيا على رأسهم برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر يونايتد، أعلنوا خلال الساعات الماضية، إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، ليكون بديلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت المجموعة المنظمة لبطولة السوبر الأوروبي بيانًا جاء فيه:" أعلن إثنا عشر من أهم أندية كرة القدم في أوروبا اليوم أنهم توصلوا إلى إتفاق لتشكيل مسابقة جديدة وهي دوري السوبر التي تحكمها الأندية المؤسسة لها."

وأضاف:" انضم كل من ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام."

سبب إقامة بطولة السوبر الأوروبي:

فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ورئيس دوري السوبر الأوروبي، أكد، أن سبب إقامة البطولة هو إنقاذ كبار أندية أوروبا من الأزمة المالية التي يعانون منها بسبب تفشي فيروس كورونا.

3 عوامل تهدد إقامة دوري السوبر الأوروبي:

1- رفض اتحادات أوروبا الاعتراف بدوري السوبر الأوروبي:

رفض معظم اتحادات الدوريات الكبرى في أوروبا على رأسهم الاتحاد الإنجليزي والإسباني فكرة إقامة السوبر الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" يويفا"، والاتحاد الدولي “ فيفا” رفضا أيضا البطولة.

2- تهديدات بالاستبعاد:

أكدت صحيفة ذا صن البريطانية، أن أندية الدوري الإنجليزي، تخطط لطرد الستة الكبار من البريميرليج، بسبب مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الأندية الإنجليزية ستعقد اجتماعا، اليوم، الثلاثاء، بدون الست الكبار، لمناقشة مطالبتهم بالانسحاب من دوري السوبر الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا، أعلن منع اللاعبين المشاركين في دوري السوبر الأوروبي، من الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

3- غضب جماهيري:

شهدت الساعات الماضية غضب جماهير بعض الأندية المشاركة في بطولة السوبر الأوروبي، على رأسهم جماهير ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام، اعتراضا على مشاركة أنديتهم في دوري السوبر الأوروبي.