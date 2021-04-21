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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الاختيار 2 الحلقة الثامنة.. خطوبة أحمد مكي واستهداف إياد نصار

الاختيار
الاختيار

قامت قناة ONE الفضائية، بعرض ثامن حلقات مسلسل الاختيار 2، للفنان كريم عبد العزيز، والفنان أحمد مكي، والتي شهدت تصاعدا وتصارعا في الأحداث منذ بدايتها.


ملخص الحلقة الثامنة لمسلسل الاختيار 2
بدأت أحداث الحلقة الثامنة لمسلسل الاختيار 2، بعملية إرهابية استهدفت احد كمائن الشرطة في طريق مسطرد، وتخطيط الإرهابيين لعمليات إرهابية اكثر خطورة تستهدف رجال الداخلية والجيش، لزعزعة الاستقرار في مصر. 
ووثقت الحلقة الثامنة لمسلسل الاختيار 2، عملية استهداف موكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم  الفاشلة، وآثار الدمار التي حدثت بالقرب من موقع الانفجار، وعرضت الحلقة مشاهد حقيقية للعملية الإرهابية. 
ويذهب الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) لخطبة حبيبته عالية (اسماء ابو اليزيد) ويصطحب معه صديقه الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز)، وتجمعهم جلسة صداقة بعد الخطبة ومعهم صديقهم الثالث الضابط محمد مبروك (إياد نصار) ويتسامرون ويتبادلون الحكايات.
ويقوم الضابط محمد عويس ( احمد شاكر عبد اللطيف) بالتعاون مع الجماعات الإرهابية وامدادهم بمعلومات تفصيلية عن زميله الضابط محمد مبروك، تمهيدا لإعداد خطة لاغتياله.

كما وثقت الحلقة الثامنة لمسلسل الاختيار 2، عمليات شغب جماعة الإخوان الإرهابية داخل جامعة الأزهر، واستغلالهم للطلاب لإحداث عنف في البلاد بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. 
ورصدت الحلقة الثامنة لمسلسل الاختيار 2، تلقي أعضاء الإخوان الإرهابية، من طلبة جامعة الأزهر، لتدريبات على عمليات الفوضى في مصر، من قبل شخص ملثم تبين أنه ضابط شرطة منشق عن الداخلية. 
وتختتم احداث الحلقة الثامنة لمسلسل الاختيار 2، بذهاب مجموعة من العناصر الإرهابية إلى منزل الضابط محمد مبروك وترصده بمجرد ركوبه سيارته.

 

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة الثامنة .. توثيق شغب الإخوان في جامعة الأزهر بعد فض رابعة


مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2
ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

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الحلقة 8 من الاختيار 2.. محاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية
مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

 

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2
الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

 

ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، ومن المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.


أبطال مسلسل الاختيار 2
مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

مسلسل الاختيار 2 مسلسلات رمضان 2021 احمد مكي كريم عبد العزيز مسلسلات رمضان

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