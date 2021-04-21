ريم البارودى ضيفة برنامج “ العرافة ” مع بسمة وهبة.. شاهد

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن ضيفة حلقتها الجديدة من برنامج “ العرافة ” ، ونشر بسمة صورة لها مع الفنان ريم البارودى من خلال حسابها عبر موقع انستجرام .

وعلقت بسمة وهبة قائلة “ انتظرونا غدا مع الجميله ريم البارودي وحلقه نااااااااريه ”.



وكانت بسمة وهبة، قد نشرت مؤخرا، صورة من كواليس برنامجها الرمضاني الجديد "العرافة"،وظهرت مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.