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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل النمر

مسلسل النمر الحلقة 8 : "سكلانس" يتعرض لصدمة بعد معرفة حقيقة "نوح"

صدى البلد

انطلقت ثامن حلقات مسلسل “النمر” للفنان محمد إمام ، وشهدت احداث الحلقة عدد ا من الاحداث نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

كشف "نوح" محمد إمام عن وجهه الاخر لـ "سكلانس" ويخبره انه "النمر" الذى يبحث عنه "الشيمى" محمد رياض.

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مسلسل النمر الحلقة ٧ : الشيمى يبحث عن النمر مقابل ١٠٠ الف جنيه

ويتعرض "سكلانس" محمود حافظ لصدمة بعد معرفة الحقيقة ويفكر فى تسليم "النمر" ولكنه يتراجع.

بينما كثف "الشيمى" محمد رياض البحث عن "النمر" ووصلت المكافأة الى ربع مليون جنيه.

 

يشارك فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.

 

وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان من العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.

 

ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على  قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبوظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.

بيومي فؤاد مسلسل هوجان محمد رياض محمود حافظ نيرمين الفقي احمد عبد الله محمود محمد مهران محمد عادل امام أحمد حلاوة مسلسل النمر

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